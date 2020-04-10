ريال مدريد يفاضل بين هاري كين وهالاند لتدعيم خط هجومه في الميركاتو الصيفي

حدد نادي ريال مدريد الإسباني تدعيم خط هجومه بلاعب جديد كأحد الأولويات خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد بعد المستوى المحبط للصربي لوك يوفيتش، الذي انضم لصفوف الميرينغي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

كما يرى مسؤولو النادي الملكي أن نسبة ترجمة كريم بنزيمة مهاجم الفريق ليست كافية رغم فائدته الكبيرة للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يفاضل بين خيارين، أولهما هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويبدو كين قائد المنتخب الإنجليزي هدفاً محتملا بالنسبة لريال مدريد بعد أن أشار قبل عدة أسابيع إلى إمكانية رحيله عن صفوف السبيرز، وعدم الاستمرار مع الفريق اللندني إلى الأبد.

كما طالب هاري كين بضرورة تحسن الأمور داخل الفريق لتلبية طموحاته في تحقيق البطولات، وأن يصبح أحد أفضل لاعبي العالم.

وأضافت ”موندو ديبورتيفو“ أن النرويغي الشاب إيرلنغ هالاند هو الخيار الثاني على طاولة ريال مدريد.

ويعد هالاند البالغ من العمر 19 عاماً فقط أحد اللاعبين في القارة الأوروبية هذا الموسم.

وسيتعين على ريال مدريد لضم أحد اللاعبين استثمار الكثير من الأموال، للفوز بخدمات أحد المهاجمين المميزين استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.