تقرير يكشف موقف ريال مدريد النهائي بشأن بيع أشرف حكيمي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الموقف النهائي لنادي ريال مدريد فيما يتعلق بمستقبل نجمه الدولي المغربي أشرف حكيمي، بعد نهاية إعارته إلى بروسيا دورتموند الألماني، الصيف المقبل.

ويلعب أشرف حكيمي لبروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ومن المقرر أن يعود لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وسط تقارير تشير إلى رغبة عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في التعاقد معه.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“، إن إدارة ريال مدريد لن تناقش أي عروض تصل لأشرف حكيمي، حيث حسمت موقفها ببقاء اللاعب في سانتياغو برنابيو الموسم المقبل.

وأشار في تقرير نشره، اليوم الجمعة، إلى أن ريال مدريد يملك عروضا جادة من أندية: بروسيا دورتموند ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأيضا ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع حكيمي، البالغ من العمر 21 عاما، والذي ينتهي عقده مع النادي الملكي صيف 2022.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة داخل إدارة النادي الملكي قولها: ”ريال مدريد رفض جميع العروض التي وصلت إليه لبيع أشرف حكيمي، اللاعب سيظل في صفوف الفريق، ولن يرحل، حيث يراه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرنغي أنه سيكون مستقبل الفريق في الجبهة اليمنى مع صاحب الخبرة داني كارفاخال“.

وأكدت المصادر أن إدارة ريال مدريد ترى أن حكيمي أفضل من ألكسندر أرنولد نجم ليفربول، وأنه إذا كان أرنولد يساوي 100 مليون يورو، فإن ريال مدريد يرى أن قيمة حكيمي 150 مليون يورو، ولن يفرّط النادي الملكي فيه حتى إن تلقى عرضا بهذا السعر.

وشارك حكيمي هذا الموسم في 37 مباراة رفقة دورتموند، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 10 آخرين.