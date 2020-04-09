ويليان نجم تشيلسي يعرض خدماته على ريال مدريد الإسباني

أعلن النجم البرازيلي ويليان عن نهاية مشواره مع فريقه تشيلسي الإنجليزي عقب نهاية الموسم الجاري بعد سبعة مواسم قضاها في ستامفورد بريدج، وذلك بعد فشل في التوصل لاتفاق مع إدارة النادي اللندني.

وكشفت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، عن مفاجأة كبيرة بعد أن عرض وكلاء ويليان على إدارة نادي ريال مدريد الإسباني ضم الجناح البرازيلي عقب نهاية الموسم.

ويسعي ويليان للحصول على عقد يمتد لثلاثة مواسم، بينما يسعى النادي الملكي لضم عدد من الصفقات القوية لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم المقبل.

ويسعى ممثلو ويليان في الوقت الحالي لإيجاد عرض مناسب للاعب الذي ينتهي عقده الحالي مع البلوز بنهاية الموسم الحالي.

وذكر الموقع الإسباني، أنه رغم رغبة ريال مدريد في تدعيم هجوم الفريق إلا أن فرص انضمام ويليان البالغ من العمر 31 عاماً للميرينغي تبدو صعبة.

ولا يتماشى ويليان الذي يستطيع اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر بكفاءة كبيرة، مع فلسفة النادي الإسباني في الوقت الحالي والتي تركز بشكل أكبر على التعاقد مع المواهب الشابة.

وكان ويليان قد انضم لصفوف تشيلسي عام 2013 مقابل 35 مليون يورو، ونجح في التتويج بخمسة القاب مع الفريق اللندني حتى الآن، بينها لقبان للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب الدوري الأوروبي موسم 2018-2019.