نادٍ إنجليزي يزاحم برشلونة على ويليان نجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية تفاصيل جديدة حول مستقبل البرازيلي ويليان، نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي يرتبط بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد ويليان، البالغ من العمر 31 عاما، بنهاية الموسم الجاري (يونيو 2020)، ولم يجدد اللاعب عقده مع تشيلسي حتى الآن، في ظل رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتسببت الإصابات المتكررة التي تعرض لها الفرنسي عثمان ديمبلي في إلحاح مسؤولي برشلونة على حسم صفقة ويليان، خاصة أن الأمور تبدو ممهدة لانضمام اللاعب إلى البلوغرانا، في ظل الموقف الضعيف لإدارة البلوز مع نهاية عقد اللاعب بعد 6 أشهر.

إلا أن صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية أشارت إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يريد ضم ويليان إلى صفوف السبيرز في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن مسؤولي توتنهام أجروا بالفعل اتصالات مع مديري أعمال ويليان، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى النادي اللندني المنافس لتشيلسي.

وأضافت: ”على الجانب الآخر، فإن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يريد تجديد عقد ويليان، ولكن الأزمة تتمثل في رفض اللاعب تمديد عقده لمدة موسم واحد فقط، وهو الإجراء المتبع من إدارة البلوز بالنسبة للاعبين الذين تخطت أعمارهم حاجز الـ30 عاما“.

وأحرز ويليان 5 أهداف، وصنع مثلها، خلال مشاركاته مع تشيلسي هذا الموسم، حيث يعتمد عليه لامبارد في التشكيل الأساسي للفريق، ولم يغب اللاعب سوى عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لمورينيو تدريب نادي تشيلسي عندما كان ويليان أحد أبرز نجوم الفريق، ووقتها كان اللاعب يحظى بمكانة خاصة لدى ”سبيشيال وان“، ولعب ويليان تحت قيادة مورينيو 114 مباراة، بواقع 8078 دقيقة، سجل فها 15 هدفا، وصنع 14.