إيفان راكيتيتش مفتاح نادي برشلونة لخطف مدافع إشبيلية

قالت صحيفة ”سبورت“ إن نادي برشلونة الإسباني يخطط لاستغلال نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش في تدعيم صفوفه بصفقة دفاعية مميزة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن إدارة برشلونة ترغب في ضم البرازيلي دييغو كارلوس، مدافع نادي إشبيلية في الموسم الجديد، لدعم دفاعات البلوغرانا بصفقة مميزة، في ظل اتجاه النادي الكتالوني لبيع الفرنسي الدولي صامويل أومتيتي، وتقدّم جيرارد بيكيه في السن، واقترابه من نهاية مشواره الكروي.

وأكدت ”سبورت“ المقربة من إدارة البارسا، أن إشبيلية يرفض بيع دييغو كارلوس بأقل من الشرط الجزائي الموجود في عقده، والذي ينص على إمكانية رحيله عن النادي الأندلسي مقابل دفع 75 مليون يورو.

وتابعت بقولها: ”سيكون من الصعب على إدارة برشلونة التعاقد مع كارلوس، البالغ من العمر 27 عاما، مقابل الشرط الجزائي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العملاق الكتالوني رفقة باقي الأندية الأوروبية، مع توقف النشاط نتيجة تفشي فيروس كورونا، وبالتالي فإن مسؤولي برشلونة يريدون إقحام راكيتيتش في الصفقة لتقليل القيمة التي سيدفعونها لضم المدافع البرازيلي“.

وبات من المؤكد أن يرحل راكيتيتش عن برشلونة نهاية الموسم الحالي، وسط تقارير تشير إلى عودته مرة أخرى إلى ناديه السابق إشبيلية، في صفقة يمكن أن تصل قيمتها إلى 20 مليون يورو، في ظل نهاية عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، مع البارسا صيف 2021.

ومضت تقول: ”سعر كارلوس ليس العائق الوحيد أمام برشلونة لإتمام الصفقة، حيث أبدى نادي ليفربول الإنجليزي اهتمامه بضم المدافع البرازيلي، ليلعب إلى جوار الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك في خط الدفاع، مع رغبة الألماني يورغن كلوب في تعزيز الخط الخلفي للريدز“.

ولعب كارلوس 31 مباراة هذا الموسم مع إشبيلية، وأحرز هدفين، وكان قد انتقل إلى ناديه الإسباني من نانت الفرنسي في صيف 2019 مقابل 15 مليون يورو.