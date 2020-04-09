اعتراضا على سياسة بارتوميو.. استقالة 6 من مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني

بدا جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة وحيدا في مجلس إدارة النادي بعد اسقالة ستة من أعضاء المجلس بينهما نائبان للرئيس بعد انتقاده لعمل المجلس ودعوته لبعضهم بالاستقالة بداعي التناقض في تصريحات المجلس وانتقاد اثنين من أعضاء له شخصيا.

وقالت صحيفة ”لا فانغارديا“ الإسبانية اليومية اليوم الخميس إن بارتوميو بات محاطا فقط بمجموعة من الموالين بعد تقدم ستة من أعضاء المجلس استقالة جماعية إلى وزارة العدل الإسبانية بعد الاتصال برئيس النادي لإبلاغه موقفهم الذي لا رجعة فيه على حد قولهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقالة الجماعية للأعضاء الستة تمثل ضربة لمجس بارتوميو نظرا لأنها تأتي كرد فعل منظم يؤكد وجود خلاف مع رئيس النادي الكتالوني.

وتأتي هذه الاستقالة الجماعية عقب أزمة تفاوض النادي مع اللاعبين بشأن تخفيض أجورهم بسبب توقف الليغا على خلفية جائحة فيروس كورونا كما أن تصريحات بارتوميو الأخيرة لم تعجب المديرين المعارضين لسياسته التي يعتبرونها ديكتاتورية.

ويتشكل مجلس بارتوميو من 19 مديرا بات الآن 13 فقط لكن المجلس سيستمر على الرغم من هذه الاستقالات المسببة.

ونشرت الصحيفة نص الاستقالة الذي جاء كالتالي ”نريد بموجب هذه الاستقالة أن نعلن أننا المديرين الموقعين أدناه أبلغنا الرئيس بارتوميو قرارنا بالاستقالة بشكل لا رجعة فيه من منصبنا كمدراء لنادي برشلونة.

”لقد وصلنا إلى هذه النقطة من خلال عدم القدرة على عكس معايير وأشكال إدارة النادي في مواجهة تحديات المستقبل المهمة، وخاصة من سيناريو ما بعد مرحلة جائحة فيروس كورونا المستجد. يجب علينا أيضًا أن نسلط الضوء على خيبة أملنا من الواقعة المؤسفة التي تتعلق بالتعاقد مع شركة علاقات عامة لتشوية صورة بعض المديرين واللاعبين الكبار في النادي والتي علمنا بها من الصحافة.

”أخيرًا وليس آخرًا، نريد أن نحظى بتقدير خاص للغاية وشكرًا لزملائنا في مجلس الإدارة الذين كرسوا طاقاتهم وجهودهم من أجل الخير لنادينا المحبوب. كما نشكر المديرين والموظفين في النادي على دعمهم وعملهم الممتاز خلال هذه الفترة التي كان لنا فيها شرف خدمة نادينا“.