تقرير يكشف عائق نادي برشلونة للتعاقد مع موهبة الدوري الألماني

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي برشلونة دخلت سباق التعاقد مع الألماني كاي هافرتز، نجم باير ليفركوزن، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن برشلونة يضع تعزيز خط الوسط كأولوية، مع اقتراب رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال.

وأشارت إلى أن هافرتز، البالغ من العمر 20 عامًا، من أبرز المرشحين للانتقال إلى برشلونة، إلى جانب تانغي ندومبيلي لاعب توتنهام، وفابيان رويز نجم نابولي.

ويتردد أن أندية: ليفربول، وبايرن ميونخ، وريال مدريد، ويوفنتوس، مهتمة بالتعاقد مع كاي هافيرتز، في حين يتردد أن أندية أوروبا ستركز على إبرام الصفقات التبادلية الصيف المقبل، بسبب الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن باير ليفركوزن حدد مبلغ 90 مليون يورو، لبيع كاي هافيرتز؛ لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أوضحت أن الأزمة الأولى التي تواجه برشلونة هي عدد الأندية المتنافسة للتعاقد مع اللاعب الشاب.

وشارك كاي هافيرتز في 34 مباراة الموسم الحالي، مع باير ليفركوزن، سجل فيها 10 أهداف، وصنع 8، علمًا بأن عقده مع الفريق يمتد حتى يونيو 2022.