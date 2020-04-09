صحيفة: نادي برشلونة يحسم قراره بشأن المفاضلة بين نيمار ولاوتارو مارتينيز

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن نادي برشلونة يفضل التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، على إعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن عدة أسباب ترجح قرار برشلونة بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز على حساب نيمار، ولعل أولها ”المؤامرة“ الاقتصادية التي حاول نيمار تنفيذها على النادي الكتالوني الصيف الماضي.

وأضافت أن نيمار ووالده اشترطا على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، الصيف الماضي، سحب القضايا المرفوعة ضد برشلونة، مقابل وعد بتعويض اللاعب ماديا حال تم التجديد له مع البارسا عقب العودة.

وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة أن برشلونة يعطي الأولوية لدعم مركز رأس الحربة خاصة مع تقدم المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، الذي أكمل 33 عاما.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سببا آخر يعزز قرار برشلونة بضم لاوتارو، وهو أن اللاعب الأرجنتيني يحصل على راتب سنوي قدره مليوني يورو فقط مع إنتر ميلان، ويعرض عليه البارسا 7 ملايين يورو سنويًا.

في المقابل يحصل نيمار سنويا من باريس سان جيرمان على 36 مليون يورو، ويعرض على البارسا خفض راتبه إلى 25 مليون يورو سنويًا.

يشار إلى أن لاوتاورو مارتينيز يبلغ من العمر 22 عاما، وسجل الموسم الحالي 16 هدفا وصنع 4 في 31 مباراة مع إنتر ميلان، أما نيمار فيبلغ من العمر 28 عاما، وسجل هذا الموسم 18 هدفا وصنع 10 في 22 مباراة.