”كورونا“ يضرب سعر ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التأثير الكبير لتفشي فيروس كورونا حول العالم على سوق الانتقالات وأسعار اللاعبين بما في ذلك أبرز نجوم اللعبة.

وتوقفت كرة القدم بشكل شبه كامل بسبب اتخاذ الدول إجراءات احترازية لتفشي الفيروس.

ومع توقف النشاط خسرت الأندية مداخيلها الاقتصادية من الحضور الجماهيري وأموال البث التفزيوني، وهو ما سيؤثر بشكل قاطع على قدرة تلك الأندية على الإنفاق في سوق الانتقالات ما يعني دون شك هبوط أسعار اللاعبين.

وبحسب صحيفة ”آس“ فإن خسائر أندية العالم بسبب فيروس الكورونا وصلت إلى 9 ترليون يورو.

وبحسب ذات الصحيفة فإن كورونا ضرب سعر ليونيل ميسي لاعب برشلونة في سوق الانتقالات، وخفضه من 140 مليون يورو إلى 112 مليونا.

ويعتبر سعر ميسي هو الأكثر تضررا في إسبانيا بحسب آس.

وقالت تقارير أرجنتينة وإيطالية إن نادي إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع ميسي.