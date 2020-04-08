أبيدال يواجه خطر الإقالة من برشلونة في حالة فوز ريال مدريد بهذه الصفقة

قال موقع ”ديفنسا سنترال“ إن الفرنسي إريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، يواجه موقفاً حرجاً في إحدى الصفقات التي يرغب البلوغرانا في ضمها إلى صفوفه، بعد دخول نادي ريال مدريد في سباق الحصول على نفس اللاعب.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن برشلونة وريال مدريد دخلا في سباق شرس للحصول على خدمات المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيغ الألماني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب عملاقا الدوري الإسباني، الليغا، في دعم خطوطهما الدفاعية، خاصة مع تقدم نجم البارسا جيرارد بيكيه، وقائد ريال مدريد سيرخيو راموس في العمر، واقترابهما من المرحلة الأخيرة من مشوارهما الكروي.

وأكد الموقع، المقرب من ريال مدريد، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي وضع أوباميكانو، البالغ من العمر 21 عاماً، على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لدعم دفاعات الميرينغي، ليضع مواطنه أبيدال في موقف حرج للغاية، كون ضياع تلك الصفقة يمثل صفعة قوية بالنسبة له، خاصة مع توتر الأوضاع في الفترة الأخيرة، عقب خلافه العلني مع الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، في أعقاب الحرب الكلامية بينهما.

وتابع التقرير: ”ضياع صفقة أوباميكانو وفوز ريال مدريد بها سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش أبيدال في برشلونة، ويعزز احتمالات إقالته من منصبه، حيث كان قريباً من هذا المصير بعد أزمته الأخيرة مع ميسي“.

وأشعل أبيدال غضب ميسي وكبار نجوم برشلونة، بعد تصريحاته التي قال خلالها إن لاعبين في الفريق كانوا وراء إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، في الوقت الذي رفض فيه ميسي تلك التصريحات بشدة، وطالب إدارة النادي بتحمل مسؤولياتها في القرارات التي تتخذها بعيداً عن اتهام اللاعبين بأمور لم تحدث.