اتفاق على إقامة مباريات الدوري الإسباني كل 72 ساعة.. واستعدادات خاصة بسبب ”الحرارة“

كشف ”راديو ماركا“ كواليس الاجتماع الذي عُقد، عصر يوم الثلاثاء، لمناقشة إمكانية استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، والذي توقف رفقة باقي الدوريات الأوروبية نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأشار تقرير ”راديو ماركا“ إلى أن الاجتماع الذي ضم مسؤولي الاتحاد الإسباني، ورابطة الليغا، ورابطة لاعبي الدوري الإسباني، ناقش السيناريوهات الخاصة بعودة المسابقة مرة أخرى.

وأكد التقرير أن الاحتمال الأرجح هو عودة المسابقة مرة أخرى، مع إقامة مباراة كل 72 ساعة، وهو الاقتراح الذي لاقى توافقا بين جميع الأطراف، وذلك لتجنب إلغاء الموسم وما سيترتب عليه ذلك من خسائر مالية كبيرة بالنسبة للأندية يمكن أن تصل إلى مليار يورو.

ويأتي الاتفاق على إقامة مباراة كل 3 أيام بعد مناقشات أخرى تضمنت احتمالية تشاؤمية تقضي بإقامة مباراة كل 48 ساعة، وهي الخطة التي اعترض عليها المشاركون في الاجتماع، نظرا لتأثيرها السلبي على اللاعبين.

وتابع التقرير بقوله: ”استقر الأمر على إقامة المبارياة كل 72 ساعة، خاصة أن المواعيد المقترحة لاستئناف الليغا تأتي في أشهر الصيف، التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة والرطوبة، وهو ما سيتطلب اتخاذ إجراءات وقائية خاصة للحفاظ على صحة اللاعبين، مع الاستعداد الكامل داخل الملاعب لهذه الظروف الجوية“.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، قد أكد في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن إلغاء الموسم سيكون قرارا ”كارثيا“، على الجميع في ظل الخسائر المالية الفادحة المتوقعة لمثل هذا القرار.

ووضع تيباس 3 مواعيد مقترحة لاستئناف الليغا، وهي 29 مايو، 6 يونيو، أو 28 يونيو.