رابطة الدوري الإسباني تحدد 3 تواريخ لاستئناف المسابقة

حذر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني من تخفيف قواعد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بخصوص اللعب المالي النظيف، في ظل نقص إيرادات الأندية بعد توقف المسابقات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسبق لتيباس أن تحدث عن الحاجة إلى ضرورة الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، التي تهدف إلى منع الأندية من الحصول على مبالغ مالية غير محددة عن طريق عقود رعاية يتم تضخيمها.

وعوقب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في فبراير شباط الماضي بالإيقاف عامين عن المشاركة في أي بطولة أوروبية؛ بسبب مخالفة اللوائح رغم أن اتحاد الأندية الأوروبية قال إنه قد يتم تخفيف قيود اللوائح بسبب أزمة فيروس كورونا.

واعترض تيباس على وجهة النظر هذه، وقال إن الأندية الإسبانية تستحق 350 مليون يورو في صفقات انتقال ويحل موعد دفعها بحلول 30 سبتمبر أيلول.

وأبلغ تيباس الصحفيين في اجتماع عبر الفيديو اليوم الثلاثاء: ”من المهم الوفاء بهذه المتطلبات؛ لأنه إذا لم تدفع الأندية الأوروبية للأندية الإسبانية فإن الأندية الإسبانية ربما لا تستطيع أن تدفع للأندية الأوروبية الأخرى“.

وأضاف: ”لذا من المهم استمرار القواعد كما هي، ولا يحاول أي طرف أن يستغل هذه الظروف ولا يدفع“.

وإسبانيا هي ثاني أكثر الدول تأثرا بالفيروس في أوروبا بعد إيطاليا، وتعيش الأسبوع الرابع بعد إعلان حالة الطوارئ بالبلاد. وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في البلاد ويتدرب اللاعبون في منازلهم.

وقال تيباس إنه لا يمكن للفرق استئناف التدريبات حتى يتم رفع حالة الطوارئ في 26 أبريل نيسان، لكنه يشعر بالتفاؤل بإمكانية عودة المسابقات في 29 مايو أيار أو السابع من يونيو حزيران أو 29 يونيو حزيران، وسيكون من المرجح حدوث ذلك بدون حضور مشجعين.

وأكد تيباس أن رابطة الدوري لن تناقش إلغاء الموسم حتى يصبح من المستحيل إقامة 11 جولة متبقية من الناحية العملية، وأكد أن مثل هذا السيناريو سيكلف كرة القدم الإسبانية مليار يورو.

وأضاف أن استكمال الموسم دون مشجعين سيكلف خسائر تبلغ حوالي 300 مليون يورو.

وقال تيباس: ”لقد درسنا النتائج الاقتصادية في حال عدم استكمال الموسم، لكن على الجانب الرياضي نحن لا نفكر في الأمر“.

وأضاف: ”لن يكون علينا التفكير في الأمر لعدة أسابيع. لن نبدأ هذا الجدل الآن… بطولات الدوري الكبرى لا يجب أن تناقش ذلك الآن“.