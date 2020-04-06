إيفان راكيتيتش يرفض 3 عروض إيطالية ويربك حسابات نادي برشلونة

يواصل إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة العند مع النادي ويصر على الرحيل إلى إشبيلية، رافضا 3 عروض من أندية إيطاليا للانتقال لها الصيف المقبل.

ويسعى برشلونة للتخلص من الدولي الكرواتي للعام الثالث على التوالي، في حين يصر راكيتيتش البالغ من العمر 32 عاما، على البقاء أو العودة إلى ناديه السابق.

وأبلغ النادي الكتالوني لاعبه بوجود 3 عروض من أندية إيطالية، من المرجح أن تكون من إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس، تريده لكن راكيتيتش، وفقا لصحيفة ”سبورت“ الكتالونية، لا يزال مصرا على رأيه.

وينتهي عقد اللاعب العام المقبل ويسعى برشلونة لجني أكبر قدر ممكن من المكاسب قبل رحيله مجانا إلى حيث يريد، لكن يبدو أن النادي الكتالوني سيجد نفس الصعوبات التي وجدها كل مرة.

لا يريد راكيتيتش اللعب في إيطاليا وقد رفض بالفعل عرضا من إنتر ميلان العام الماضي بينما تبدو أبواب باريس سان جيرمان مغلقة الآن.

ووصلت 3 عروض إيطالية إلى برشلونة ويرحب النادي بها جميعا خاصة أنها تضمن له استعادة جزء من أمواله، ولكن اتضح أن لاعب خط الوسط يفكر فقط في العودة إلى إشبيلية، حيث يرتبط هو وزوجته بذكريات رائعة وفي كل مرة يحظى فيها إيفان وعائلته بإجازة ينتهزان الفرصة بالسفر إلى إشبيلية وهناك يخطط لإنهاء حياته المهنية.

وهذا يزعج الفريق الكتالوني لأنه يعرف أن العرض الذي يمكن أن يقدمه إشبيلية سيكون أقل بكثير من الفرق الأخرى التي تطرق أبواب كامب نو.

وفي هذه الأثناء، يواصل راكيتيتش إظهار عشقه لناديه السابق على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اختار أفضل لحظات حياته المهنية وجاء في المركز الثالث نهائي الدوري الأوروبي مع إشبيلية في 2014 أمام بنفيكا البرتغالي.

وانتهز إشبيلية الفرصة ورد على راكيتيتش قائلا: ”ذكريات جميلة، أليس كذلك إيفان؟“ ما يشير إلى سعي إشبيلية لاستعادة لاعبه السابق، لكن بالطبع لم يتقدم بعرض حتى الآن.