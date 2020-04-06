رئيس إنتر ميلان السابق: انتقال ميسي من برشلونة إلى ”النيراتزوري“ ليس مستحيلا

قال ماسيمو موراتي، الرئيس السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، إن التعاقد مع النجم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي من نادي برشلونة الإسباني ليس مستحيلا.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، وهناك بند في عقده يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، في حالة رغبته، بينما لا تزال المفاوضات جارية بين إدارة برشلونة والنجم الأرجنتيني لتمديد عقده في ”كامب نو“.

وقال موراتي، في تصريحات لـ“راديو راي“ الإيطالي: ”لا أعتقد أن التعاقد مع ميسي بمثابة حلم مستحيل، ولم يكن الوضع كذلك أيضاً قبل الأزمة الحالية التي تلاحق العالم بأسره – في إشارة إلى تفشي وباء كورونا، وتأثيراته الاقتصادية على الأندية الأوروبية-”.

وأكد موراتي أن عقد ميسي يقترب من نهايته مع برشلونة، وأنه واثق من أن الإدارة الحالية في إنتر ميلان ستحاول التعاقد معه بشتى الطرق.

ولم يستبعد موراتا دخول ميسي في صفقة تبادلية مع برشلونة، ينتقل بمقتضاها مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى البارسا، وقال: ”ميسي لاعب كبير ورائع، ويهتم للغاية بمستقبله، وهناك احتمال كبير بأن تقوم الإدارة الحالية لإنتر ميلان بمحاولة التعاقد معه في عملية كبرى“.

يذكر أن ماسيمو موراتي سبق له ضم الظاهرة البرازيلية رونالدو من نادي برشلونة إلى إنتر ميلان، ويعتقد أن كرة القدم ستشهد أحداثا غريبة وغير متوقعة في المستقبل القريب.