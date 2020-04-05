كشف تفاصيل عرض نادي برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان

كشفت تقارير إعلامية إيطالية تفاصيل عرض نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان وموقف الفريق الإيطالي.

وذكرت صحيفة ”سبورت“، بناءً على تصريحات للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا أن برشلونة عرض على اللاعب الأرجنتيني راتبًا سنويًا يصل إلى 10 ملايين يورو في محاولة لإقناعه بالرحيل عن إنتر ميلان، الذي لم يعرض على لاوتارو مارتينيز سوى 4 ملايين يورو سنويًا لتمديد عقده.

ويخوض برشلونة صراعًا قويًا مع إنتر ميلان للظفر بالمهاجم الدولي الأرجنتيني ويعتبره أفضل خليفة للويس سواريز، كما أن اللاعب يأمل في اللعب بجوار مواطنه وقائد المنتخب الأرجنتيني، النجم ليونيل ميسي.

كما أكدت الصحيفة أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان رفض لاعبين من برشلونة ضمن الصفقة، وهما الظهيران البرتغالي نيلسون سيميدو، والإسباني جونيور فيربو.

ويعتقد إنتر ميلان أن اللاعبين لا يدخلان ضمن خطط الفريق لتعزيز صفوفه للموسم المقبل، ويصر الفريق على مبلغ الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز والبالغ 111 مليون يورو.

ويحاول برشلونة إقناع الفريق الإيطالي بقبول إشراك لاعبين ضمن الصفقة للتقليل من قيمتها المالية، لكن إدارة إنتر ميلان بدورها تحاول الحفاظ على المهاجم لاوتارو مارتينيز وتأمل في إقناعه بتمديد عقده وإلغاء الشرط الجزائي.