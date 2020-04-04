توصية بعدم إعادة فتح ملعب نادي برشلونة ”كامب نو“ حتى الخريف المقبل

أوصى الباحث أوريول ميتخا من برشلونة وهو طبيب متخصص في الأمراض المعدية والأوبئة، بعدم إعادة فتح ”كامب نو“ حتى الخريف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوصى الطبيب البالغ عمره 39 عاما، في مقابلة مع محطة RAC1 الإذاعية، يوم السبت، بعدم إعادة فتح كامب نو حتى الخريف حتى لا يتجدد فيروس كورونا.

وخلال المقابلة التي جرت من أجل معرفة المزيد عن مرض ”كوفيد-19 أصر أوريول ميخا الذي يعمل في إحدى مستشفيات برشلونة على الحفاظ على ”تدابير التباعد الاجتماعي“ والرهان على المدى المتوسط لتجنب ارتفاع جديد في الإصابة بالمرض.

وفي رده على كيفية غلق ”كامب نو“ في ظل ارتباطات برشلونة بالعديد من البطولات أبرزها استئناف الليغا ودوري أبطال أوروبا أشار ميتخا مرة أخرى إلى أهمية عدم تسبب كورونا في حدوث جائحة مرة أخرى عندما تقل العدوى، بما أن ”العزل هو الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الفيروس، طالما لا توجد علاجية دوائية حتى الآن“.

ويتوقف النشاط الرياضي منذ الشهر الماضي بسبب تفشي المرض في أوروبا وإسبانيا لكن الليغا يسعى لاستئناف البطولة الشهر المقبل حتى ولو دون جماهير لتفادي الخسائر الاقتصادية على الأندية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 11744 اليوم السبت من 10935 أمس، على الرغم من أنه اليوم الثاني على التوالي الذي ينخفض ​​فيه العدد اليومي للوفيات الجديدة.

وأظهرت الأرقام أن 809 أشخاص لقوا حتفهم بسبب المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 932 في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 124736 اليوم السبت من 117710 أمس.

وشددت الحكومة الإسبانية مرة جديدة تدابيرها عبر إعلان وقف الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية الأحد ولمدة أسبوعين، بهدف كبح جماح تفشي الفيروس.