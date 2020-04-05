تطور جديد في ملف رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ستجعل موسم الانتقالات المقبل هادئا ما يعني احتفاظ باريس سان جيرمان بمهاجميه البارزين نيمار وكيليان مبابي.

وأثرت الجائحة التي أودت بحياة الآلاف حول العالم وتسببت في توقف المسابقات المحلية والقارية والعالمية على اقتصاديات الأندية ما سيؤثر على تعاقداتها في الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن أحد الأصدقاء المقربين من البرازيلي نيمار البالغ عمره 28 عاما قوله إن ”نحن الآن لا نتحدث عن عودة نيمار إلى برشلونة أو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

”ما نشرته صحيفة ”سبورت“ الكتالونية بشأن طلب نيمار العودة لبرشلونة غير صحيح. حاليا لا نفكر في أي شيء من هذا القبيل، والصيف سيكون هادئا“.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان سيستفيد من جائحة كوفيد-19 في الاحتفاظ بمبابي والإبقاء على نيمار لعام اخر على الأقل.

كما أن الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة ربما تكون عائقا أمام تعاقده مع نيمار وبالتالي استمراره في النادي الفرنسي.

وليونيل ميسي قائد برشلونة قبل أيام أن لاعبي الفريق قرروا تقديم مساعدة إضافية للنادي بالتنازل عن 70 في المئة من رواتبهم خلال فترة توقف الموسم لتوفير الرواتب الكاملة لموظفي النادي في أزمة كورونا.

وكان الهداف التاريخي للنادي ضمن العديد من لاعبي برشلونة الذين أصدروا بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين لتأكيد القرار.

وقال ميسي عبر انستغرام ”بالإضافة إلى خفض 70 في المئة من رواتبنا خلال فترة الطوارئ بالبلاد سنقدم مساهمة لذا يمكن لموظفي النادي الحصول على رواتبهم كاملة خلال هذه الفترة“.