رد باريس سان جيرمان على محاولة نادي برشلونة استعادة نيمار

كشفت وسائل إعلام إسبانية رد باريس سان جيرمان الفرنسي على محاولة نادي برشلونة التفاوض بشأن صفقة النجم البرازيلي نيمار.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن برشلونة استغل رغبة نيمار في العودة لكامب نو، حيث بدأت محاولة استعادة نجمه السابق، وأوضحت أن النادي الكتالوني لجأ لوسيط لمعرفة نوايا النادي الباريسي.

وأضافت أن رد باريس سان جيرمان جاء باردا، حيث أوضح باريس سان جيرمان أنه لا يريد التحدث بشأن الصفقة؛ لأنه منشغل بالعديد من الأزمات مثل إنهاء عقود حوالي 11 لاعبا، إضافة لمشكلة فيروس كورونا.

وأضافت ”سبورت“، أنه رغم تهديد الأزمة الاقتصادية للصفقة، إلا أن برشلونة يرى أن الفرصة مواتية لاستعادة نيمار؛ لأن أغلبية الأندية الكبرى في أوروبا ستلجأ للصفقات التبادلية خلال الميركاتو المقبل، وهذه الصيغة التي يفضلها البارسا لاستعادة اللاعب البرازيلي.

وغادر نيمار، البالغ من العمر 28 عاما، برشلونة إلى باريس سان جيرمان، صيف العام 2017، مقابل قيمة فسخ عقده مع النادي الكتالوني، وهي 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ووفقا لـ ”سبورت“، فإن برشلونة يأمل أن يستمر سوق الانتقالات الصيفي من سبتمبر 2020 حتى يناير 2021 دون انقطاع؛ لأن ذلك سيشكل ضغطا على باريس سان جيرمان لقبول المفاوضات، خاصة أن نيمار يرفض تجديد عقده مع النادي.

ولعب نيمار لبرشلونة بين 2013 و2017، سجل فيها 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة.

في سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية، أن باريس سان جيرمان انسحب من صفقة تحويل إعارة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى شراء نهائي من إنتر ميلان مقابل 70 مليون يورو.

وأوضحت أن وكيلة وزوجة إيكاردي، تحدثت مع ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، وأبلغها بالقرار النهائي.