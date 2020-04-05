كشف تفاصيل عرض باريس سان جيرمان المغري لشراء فينيسيوس جونيور من ريال مدريد

يعد البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور أحد أكثر اللاعبين تطويرا لمستواهم منذ انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني، على الرغم من تعرضه لانتقادات كبيرة بسبب إهداره للأهداف رغم مهارته وقدرته على المراوغة، إلا أن ذلك يدفعه للتحسن بشكل مستمر.

عرض مغر

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، إن ريال مدريد رفض عرضا ضخما من باريس سان جيرمان لضم فينيسيوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم البي إس جي عرضا بقيمة 70 مليون يورو لضم فينسيوس، يمكن أن ترتفع حتى 80 و90 مليون يورو بحساب بعض البنود الإضافية والمتغيرات.

وأشار الموقع إلى أن إدارة الميرنغي رفضت مناقشة العرض نظرا لأن اللاعب الشاب ليس للبيع.

بديل نيمار

وذكر ”ديفنسا سنترال“ أن باريس سان جيرمان، يبحث عن بديل للنجم البرازيلي نيما ردا سيلفا الذي اقترب من الرحيل عن الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي.

ويرى مسؤولو نادي العاصمة الفرنسية أن فينسيوس جونيور هو أفضل من يعوض رحيل نيمار عن الفريق في الموسم المقبل.

وشارك فينسيوس في 28 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وعلى الرغم من أن عودة البلجيكي إدين هازارد لتشكيلة الفريق الملكي ستعني عودة فينيسيوس إلى مقاعد البدلاء، إلا أنه يحظى بثقة كبيرة من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.