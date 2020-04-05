أخبار ريال مدريد وبرشلونة: فاسكيز مفتاح صفقة للملكي.. وغزو هولندي في الطريق للبارسا

يبدو أن ريال مدريد أصبح على أعتاب حسم أولى صفقاته الصيفية في الموسم المقبل بعد أن تحركت إدارة النادي الملكي في اتجاه التعاقد مع لاعب سوبر مميز لتدعيم خط الوسط.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول، في السطور القادمة:

لوكاس مفتاح أولى صفقات ريال مدريد

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من حسم أولى صفقاته الصيفية في الموسم المقبل بحسب تقارير صحفية إسبانية وإيطالية ذكرت أن الريال بصدد إتمام صفقة فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية أن ريال مدريد بصدد حسم أولى صفقاته في الموسم المقبل بضم رويز وسيكون مفتاح هذه الصفقة رحيل لوكاس فاسكيز نجم الريال إلى نابولي في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي يسعى لضم لوكاس وإن كان ريال مدريد يعرض المهاجم لوكا يوفيتش لحسم صفقة رويز الذي نال إعجاب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني.

باريس سان جيرمان يختار بين نيمار ومبابي

حسمت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطتها بشأن الثنائي نيمار وكيليان مبابي نجمي الفريق في الموسم الجديد بحسب صحيفة (سبورت) الكتالونية.

وأكدت الصحيفة أن باريس يرغب في رحيل أحد النجمين في الموسم المقبل إذا تلقى عرضا مالياً مناسبا وسيكون الاختيار من جانب فريق باريس الإبقاء على مبابي ورحيل نيمار خاصة في ظل رغبة برشلونة في ضم نيمار.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس لن يجدد عقد نيمار ويتمسك ببقاء مبابي في الفترة القادمة موضحاً أن مبابي سيستمر مع الفريق بالموسم المقبل.

غزو هولندي في الطريق إلى برشلونة

أعلنت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية وجود مفاوضات من جانب فريق برشلونة لضم 3 لاعبين هولنديين في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة بدأوا التفاوض مع ثنائي ألكمار مايرون بوادو وكالفين ستينجز ولاعب آيندهوفن دونيل مالين من أجل التعاقد معهم لتدعيم الهجوم الكتالوني في الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو برشلونة في حسم الصفقة مع عودة نيمار أو التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي بالموسم الجديد.

ميلان يخطط لضم إيكاردي

بدأ مسؤولو نادي ميلان الإيطالي محاولات للتعاقد مع ماورو إيكاردي نجم فريق إنتر الإيطالي المعار إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية أن ميلان يسعى لضم إيكاردي في الموسم المقبل خاصة أن اللاعب لا يرغب في البقاء مع باريس كما أن المدرب أنتونيو كونتي مدرب إنتر يرفض عودته للنيراتزوري وهو الأمر الذي يجعله على لائحة الراحلين.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة إيكاردي قد تكلف ميلان مبلغاً مالياً طائلاً وهو ما يهدد اكتمال الصفقة.

نجم ليفربول على رادار مانشستر يونايتد

دخل آدم لالانا نجم فريق ليفربول الإنجليزي في مفاوضات للتعاقد مع مانشستر يونايتد مع اقتراب عقده من الانتهاء في شهر يونيو المقبل من أجل التعاقد في المرحلة القادمة.

في المقابل ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال الإنجليزي في الموسم الجديد.

وأكد تقرير نشره موقع (soccer link) أن لاكازيت يرغب في الرحيل عن آرسنال في الموسم المقبل والانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة (كورييري ديلو سبورت) أن نادي روما الإيطالي دخل في مفاوضات لضم ماريو جوتزه نجم بروسيا دورتموند الألماني مع نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.