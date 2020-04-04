فان دي بيك نجم أياكس يراوغ ريال مدريد

نفى الدولي الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، اقترابه من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف الحالي، مؤكدا أنه حتى ”لم يتعلم اللغة الإسبانية“.

وأبعد هداف ريال مدريد منذ فترة طويلة نفسه عن الليغا رغم أن الصحافة الهولندية ربطته بالانتقال إلى النادي الملكي الصيف الماضي وكذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

لكن اللاعب قال في مقابلة مع مجلة ”هيلدن“ الهولندية، إنه ليس متأكدا أين سيكون مستقبله، وأضاف أن الظروف يجب أن تكون مثالية لمغادرة ناديه الحالي.

وتابع: ”يجب أن يكون شعوري إيجابيًا للنادي. لا يقتصر الأمر على أنهم يحبونني فقط، بل يجب أن أتوافق أيضًا مع نظام اللعبة، وبالطبع أريد أيضًا أن أعرف عدد الدقائق التي سأشارك فيها في أي ناد سأنتقل له“.

وفي رده على سؤال بشأن اقترابه من ريال مدريد وأنه المكان المثالي لموهبته، قال فان دي بيك: ”اللعب في إسبانيا ذات الأجواء الدفئة ممتع دائمًا، ولكني لم أبدأ بعد في تلقي دروس اللغة الإسبانية“.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت بأن ريال مدريد اتفق مع أياكس على التعاقد مع فان دي بيك مقابل 55 مليون يورو، ولكن هذا المبلغ قد يتغير في ظل الوضع الاقتصادي الحالي للأندية كافة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويأمل يوفنتوس في فشل انتقال الدولي الهولندي إلى ريال مدريد، حيث يسعى خلفه لكن اللاعب البالغ عمره 22 عاما يرغب في اللعب في النادي الملكي والليغا تحديدا.