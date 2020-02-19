تقرير: الاتفاق تم بين ريال مدريد وأياكس على ضم فان دي بيك في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية، أن الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام، اتخذ قراره النهائي بالرحيل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم فان دي بيك على مدار الشهور الماضية، بالانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن تألق فيدي فالفيردي أجل حسم الصفقة.

ووفقا ما ذكرته صحيفة ”ماركا“، فإن ”كل شيء قد تم الاتفاق عليه بين الناديين بما يخص انتقال فان دي بيك من أياكس لريال مدريد بداية الموسم المقبل“.

وأضافت: ”المتبقي فقط هو أن يعطي زيدان الضوء الأخضر للتوقيع على الاتفاق، لكنه يعتبر أمرا منطقيا ومفروغا منه أن يقوم المدرب الفرنسي بمنح مباركته للصفقة حينها“.

وبحسب موقع ”le10sport“ الفرنسي، فإن فان دي بيك يستعد لحسم موقفه مع أياكس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2022، وإن كان الأقرب هو رحيله.

وأضاف الموقع أن ريال مدريد بات عليه تحديد موقفه هو الآخر، سواء التمسك بضم دي بيك وحسم الصفقة، أو التخلي عن الفكرة حتى يرحل اللاعب إلى أي نادٍ آخر.

ومن المعروف أن ضم دي بيك أمر يحظى بدعم كبير من قبل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والذي اقترح اسمه الصيف الماضي بعدما فشل الملكي في التعاقد مع بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد.

وصاحب الـ22 عاما تم تصعيده للفريق الأول في أياكس في فبراير 2016، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك فان دي بيك خلال الموسم الجاري في 31 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلها.

ولعب صانع الألعاب الهولندي الشاب مع منتخب بلاده في 9 مباريات دولية منذ نوفمبر 2017 صنع خلالها هدفا.