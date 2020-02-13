 رسميًا.. تشيلسي يعلن ضم المغربي حكيم زياش قادمًا من أياكس أمستردام (شاهد) – إرم نيوز‬‎

رسميًا.. تشيلسي يعلن ضم المغربي حكيم زياش قادمًا من أياكس أمستردام (شاهد)

رسميًا.. تشيلسي يعلن ضم المغربي حكيم زياش قادمًا من أياكس أمستردام (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي توصله لاتفاق لضم المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام اليوم الخميس.

وقال تشيلسي إن لاعب الوسط المغربي البالغ عمره 26 عاما سيبقى في أياكس حتى نهاية الموسم الجاري على أن ينضم في الموسم الجديد.

وأعلن أياكس عن الصفقة كذلك عبر موقعه الرسمي، موضحاً أن اللاعب سينتقل إلى تشيلسي اعتباراً من أول يوليو المقبل.

وأضاف أياكس أنه اتفق مع تشيلسي على انتقال اللاعب مقابل 40 مليون يورو، وقد يصل المبلغ إلى 44 مليون يورو طبقاً لمتغيرات.

وسيستمر عقد زياش 27 عاماً مع تشيلسي حتى 30 يونيو 2022.

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