رسميًا.. تشيلسي يعلن ضم المغربي حكيم زياش قادمًا من أياكس أمستردام (شاهد)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي توصله لاتفاق لضم المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام اليوم الخميس.

وقال تشيلسي إن لاعب الوسط المغربي البالغ عمره 26 عاما سيبقى في أياكس حتى نهاية الموسم الجاري على أن ينضم في الموسم الجديد.

We have some Hakim Ziyech news… ????

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 13, 2020