ريال مدريد يبدأ مفاوضات خفض الأجور مع لاعبيه.. وتوقعات بخسارة 150 مليون يورو

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بدأت في التواصل مع لاعبي الفريق، من أجل تمهيد الطريق أمام احتمال خفض الأجور، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تتعرض لها الأندية الأوروبية، مع توقف النشاط بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن الحوار بين الإدارة ولاعبي الريال يأتي رغم الوضع المالي الجيد للنادي الملكي، إلا أن هذا لا يمنع التفاوض مع اللاعبين في ظل عدم وضوح الرؤية حول نهاية الوضع الحالي، سواء باستئناف الموسم أو إلغائه.

وأكدت ”ماركا“ المقربة من إدارة ريال مدريد أن الميرينغي من المتوقع أن يخسر ما يقرب من 150 مليون يورو، في ظل الأزمة الحالية، وهو ما دفعه للمبادرة بالتفاوض مع اللاعبين، كي يصل الجميع إلى صيغة مقبولة حول خفض الأجور.

ومؤخرا، توصلت إدارة برشلونة إلى اتفاق مع لاعبي الفريق بخفض 70% من الأجور، مع استمرار الأزمة المالية الحالية، وذلك بعد تقارير أشارت إلى وجود خلافات مع بعض النجوم، إلا أن بيانا رسميا من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نحم البلوغرانا، أنهى تلك التكهنات تماما، بعد أن أكد ميسي أن اللاعبين رحبوا بخفض أجورهم، بل كانوا هم من بادروا بتقديم هذا الاقتراح.

وانضم نادي أتلتيكو مدريد إلى قائمة الأندية التي قررت خفض أجور اللاعبين في ظل الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى نادي أوساسونا.