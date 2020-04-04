صحيفة: ريال مدريد يجدد عقد المغربي أشرف حكيمي حتى 2023

ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن ريال مدريد مدد عقد الدولي المغربي أشرف حكيمي المعار لفريق بروسيا دورتموند لغاية صيف 2023 في خطوة تهدف للحفاظ على نجمه وتحصينه من أطماع عدة فرق كبرى في إسبانيا.

وكان عقد حكيمي، البالغ 21 عاما، ينتهي صيف 2021 وتنتهي فترة إعارته لبروسيا دورتموند مع نهاية الموسم الحالي وتشير التوقعات لعودته لريال مدريد حيث سيكون له دور في مستقبل الفريق.

وأدى تألق الظهير الأيمن رفقة دورتموند خلال موسمين لزيادة اهتمام فرق كبرى بخدماته حيث ذكرت عدة تقارير رغبة بايرن ميونخ الألماني في ضمه كما يرغب فريقه الحالي في الحفاظ عليه.

ويعتبر حكيمي ابن مدرسة ريال مدريد، حيث لعب في صفوف فرق الشباب والفريق الثاني قبل أن يصعده المدرب الحالي زين الدين زيدان للفريق الأول خلال 2017-2018 وشارك في 17 لقاء سجل هدفين رفقة الفريق الأول.

ومنذ انتقاله لصفوف بروسيا دورتموند معارا صيف 2018 شارك في 64 لقاء رفقة الفريق الألماني سجل خلالها 10 أهداف منها 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.