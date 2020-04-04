تقرير: كريستيانو رونالدو قد يعود لريال مدريد

ذكر موقع ”كالشيو ميركاتو“ الإيطالي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس قد يعود لنادي ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل.

وأوضح الموقع الشهير أن رونالدو يفتقد ريال مدريد، ويحن لناديه السابق وللحياة في العاصمة الإسبانية، ولجأ ”كالشيو ميركاتو“ لتصريح إيدو أجيري الصحفي الذي يعمل في برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني الشهير، والصديق المقرب لرونالدو، الذي قال إن أنباء عودة كريستيانو إلى مدريد ليست مجرد اقتراحات.

وتواجد رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، وشاهد تفوق النادي الملكي 2/0 على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، في الأول من مارس الماضي، وهو ما أثار التكهنات حول عودة رونالدو.

وبشأن التكاليف المتوقعة للصفقة المحتملة، أوضح ”كالتشيو ميركاتو“ أن عودة رونالدو لريال مدريد ستكلف الكثير من الأموال، خاصة أن يوفنتوس اشترى اللاعب بـ100 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليونا كمتغيرات و5 ملايين للفيفا.

لكن الموقع ذكر سببا قد يعرقل الصفقة، وهو أن رونالدو تجاوز الـ35 عاما من عمره، ومن الصعب أن يدفع ريال مدريد أو أي ناد آخر الكثير من الأموال في لاعب تقدم في العمر، كما أن البرتغالي يحصل على 31 مليون يورو كراتب سنوي.

وانضم رونالدو لريال مدريد صيف العام 2009 من مانشستر يونايتد، في صفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 96 مليون يورو، ولعب للنادي الملكي 9 مواسم، أصبح خلالها الهداف التاريخي برصيد 450 هدفا، وقاد الفريق لإنجازات هائلة أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بينها 3 مرات متتالية.

ومع ريال مدريد حصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم 4 مرات.

وسجل رونالدو 53 هدفا وصنع 14 في 75 مباراة مع يوفنتوس، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2022.

وسجل رونالدو مباراته رقم 1000 في مسيرته بكرة القدم، بعدما شارك أمام إنتر ميلان، في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بتفوق يوفنتوس 2/0.

وشارك رونالدو في 164 مباراة مع منتخب البرتغال، في حين لعب 438 مع ريال مدريد، و292 مع مانشستر يونايتد، و75 مع يوفنتوس، و31 مباراة مع سبورتينغ لشبونة.

وخلال مسيرته الكروية سجل رونالدو 725 هدفا، بواقع 99 هدفا مع منتخب البرتغال، و450 مع ريال مدريد، و118 مع مانشستر يونايتد، و53 مع يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة.