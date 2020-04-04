كيليان مبابي يتفوق على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في إحصائية جديدة.. تعرف على مركز محمد صلاح

أجرى المركز الدولي للدراسات الرياضية ”CIES“، دراسة جديدة وكشف عن أفضل اللاعبين على مستوى العالم في الـ6 أشهر الأخيرة، معتمدا على بيانات شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات والأرقام.

واعتمدت دراسة المركز الدولي للدراسات الرياضية على 6 عوامل، هي: استرداد الكرة، صناعة الفرص، دقة التسديد، مساهمة اللاعب الإيجابية مع فريقه، عقوبات اللاعب، وأخيرا اسم اللاعب في سوق الانتقالات.

وتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان القائمة، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة وقائد برشلونة، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والمصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم، بناء على دراسة المركز الدولي للدراسات الرياضية:

1. كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 91 نقطة.

2. ماركو فيراتي، باريس سان جيرمان، 90.6 نقطة.

3. بريسنال كيمبيمبي، باريس سان جيرمان، 90.4 نقطة.

4. جو غوميز، ليفربول، 90.2 نقطة.

5. جوسيب إيليشيش، أتالانتا، 90.2 نقطة.

6. أنخيل دي ماريا، باريس سان جيرمان، 89.9 نقطة.

7. نيمار، باريس سان جيرمان، 88.9 نقطة.

8. فيرجيل فان دايك، ليفربول، 88,8 نقطة.

9. ليونيل ميسي، برشلونة، 88.1 نقطة.

10. توني كروس، ريال مدريد، 87,9 نقطة.

11. دافيد ألابا، بايرن ميونخ، 87,9 نقطة.

واحتل محمد صلاح المركز الرابع عشر، في حين جاء كريستيانو رونالدو في المركز الخامس عشر، ويتبعه لويس سواريز في المركز السادس عشر.