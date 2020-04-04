عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”لا لريال مدريد“.. تأجيل جديد.. وكوتينيو يقترب (صور)

شكلت أخبار سوق الانتقالات، ومصير الدوريات الأوروبية، ورسالة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمصير مدرب المنتخب الإماراتي، وأخبار الأندية واللاعبين في السعودية، واجتماع زيدان مع لاعبيه عبر الفيديو.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اجتماع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مع لاعبيه عبر الفيديو، وكتبت:“زيدان يعقد اجتماعًا عبر الفيديو“.

كما تحدثت عن الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت:“تأجيل جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار سوق الانتقالات في برشلونة، واهتمامه بمدافع باريس سان جيرمان، وكتبت:“التفاوض مع كورزاوا“.

كما تحدثت عن مصير فليب كوتينيو، وكتبت:“كوتينيو يقترب من تشيلسي“.

كما اهتمت برسالة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاتحادات المحلية والتي طلبت عدم تقليد اتحادي بلجيكا وهولندا اللذين اقترحا إلغاء الدوري المحلي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقة البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان والتي يسعى برشلونة لتحقيقها، وكتبت ”نيمار:“سري“.

كما تحدثت عن الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وكتبت:“لوتارو قال لا لريال مدريد حين كان عمره 18 عامًا“.

كما تحدثت عن نجم نابولي فابيان رويز، وكتبت:“وكيل فابيان يعترف باتصالات ريال مدريد“.

أس

ركزت الصحيفة على الأشخاص الذين يتواجدون في الصفوف الأولى من الرياضيين لمكافحة فيروس كورونا، وكتبت:“خلف هذا القناع بطل أولمبي“.

كما تحدثت عن اجتماع زيدان مع لاعبي ريال مدريد عبر الفيديو، وكتبت:“زيدان يحمس لاعبيه من خلال اجتماع عبر الفيديو“.

الصحيفة اهتمت برسالة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاتحادات الرياضية تحفزهم على إكمال المنافسات المحلية وتجنب إلغائها“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مصير المنافسات الرياضية، خاصة كرة القدم، وكتبت:“العرض يجب أن يستمر“.

كما تحدثت عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وكتبت:“الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بجانب الهواة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للدوريات التي تم إلغاؤها، وكتبت:“من يتوقف فهو خارج المسابقات الأوروبية“.

كما تحدثت عن تأجيل عودة الدوري الإنجليزي الممتاز لما بعد مايو الحالي، ودعم رباطة الدوري الإسباني لكرة القدم للجوء الأندية لتطبيق قانون العمل.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع أحد الأطباء المتخصصين في علم الفيروسات والذي تحدثت عن الوضعية في إيطاليا بخصوص انتشار فيروس كورونا.

كما تحدثت عن الاجتماع المقبل للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مستقبل المغربي الأحمدي في الاتحاد السعودي، وكتبت ”تقرير يحدد مصير الأحمدي“.

،كما تحدثت عن أخبار عدة لاعبين وأندية وكتبت:“التوقف يسرع عودة معتز“ و“كورونا يدخل الشباب للمطبخ“.

الصحيفة اهتمت بلاعبي المنتخب السعودي الأولمبي، وكتبت:“فيفا يبقي لاعبي الأخضر“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على ملاعب الأندية الإماراتية، وكتبت:“ملاعبنا على خط المواجهة مع كورونا“.

كما تحدثت عن إشادة الاتحاد الآسيوي برابطة المحترفين، وكتبت:“الآسيوي يشيد بمبادرة المحترفين“.

:واهتمت الصحيفة بملف دولي، وكتبت ”يويفا يرفض إلغاء الدوريات المحلية“ و“3 روبوتات تعويذة الألعاب الآسيوية“ و“قرار تاريخي بإلغاء طواف سويسرا“.

كما اهتمت بدعم نجم مانشستر يونايتد السابق لمبادرة ”خلك نشيطًا خلك سليمًا“، وكتبت:“مايكل سيلفيستر يدعم حملة خليك نشيطًا خليك سليمًا“.

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مصير مدرب المنتخب الإماراتي، وكتبت:“تقرير يوفانوفيتش على طاولة المنتخبات: اللجنة تبحث تمديد عقد المدرب“.

كما اهتمت الصحيفة بموضوعات دولية، وكتبت:“سواريز لحظة ألم“ و“يويفا يتمسك بعودة الحياة للدوريات الأوروبية“ و“تيفيز: اللاعب يمكنه العيش عامًا دون راتب“ و“إنفانتينو:“الساحرة لن تعود غدًا“.