إصابة جديدة بفيروس كورونا في نادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نادي برشلونة.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن نتائج الفحوصات الطبية ظهرت إيجابية لجوردي كاردونر، النائب الأول لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، ليكون الحالة المُصابة بالفيروس في النادي الكتالوني.

وأوضحت: ”تأكد أن كاردونر، البالغ من العمر 57 عاما، يتعافى بشكل جيد، حيث لم تظهر أي مُضاعفات عليه في الأيام الأولى“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إصابة كاردونر، فإنه تواصل بشكل مباشر مع مجلس الإدارة عبر الفيديو، حيث أسهم في اتخاذ قرار تخفيض رواتب اللاعبين.

وسبق أن أعلن برشلونة إصابة رامون كانال مدير الخدمات الطبية، وجوسيب أنتوني جوتيريز طبيب الفريق الأول لكرة اليد، بفيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا تسبب في وفاة لورينزو سانز، رئيس ريال مدريد السابق، عن عمر ناهز 76 عاما، كما أصيب فيرناندو مارتن ألفاريز الرئيس السابق للنادي الملكي.

ويوم الجمعة، سجلت إسبانيا، البلد الذي شهد أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، 932 وفاة خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10935.

وأعلنت الحكومة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ أكثر من 117 ألفا.