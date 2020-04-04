بايرن ميونخ يزاحم نادي برشلونة على صفقة هجومية

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن بايرن ميونخ دخل في منافسة مع نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع صفقة هجومية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب موقع ”سبورت1“ فإن بايرن ميونخ ينوي التعاقد مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، لاعب جينت البلجيكي، وذلك بعد أيام من ربط اللاعب بالانتقال إلى برشلونة.

وسجل جوناثان ديفيد، البالغ من العمر 20 عامًا، مع جينت الموسم الحالي 23 هدفًا، وصنع 10 في 40 مباراة، علمًا بأنه سجل 18 هدفًا في الدوري البلجيكي يتصدر بها قائمة هدفي المسابقة، كما سجل 11 هدفًا في 12 مباراة دولية مع منتخب كندا.

ونقل موقع ”سبورت1″ عن نيك مافروماراس وكيل أعمال جوناثان ديفيد قوله:“جوناثان جاهز لأخذ خطوة متقدمة في مسيرته، باللعب في أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والدوري الألماني يناسبه وهو يفضله بالفعل“.

وأضاف:“عدة أندية تحاول التعاقد مع جوناثان ديفيد، وكافة الأبواب مفتوحة، لكننا لا نعلم وضع الأندية في غضون الشهرين المقبلين“.

وإلى جانب برشلونة يحظى جوناثان ديفيد باهتمام أندية آرسنال وإيفرتون الإنجليزيين، وبورتو البرتغالي.

وانتقل جوناثان ديفيد إلى الفريق الأول في جينت صيف 2018، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2023.