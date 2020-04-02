بشروط معينة.. اقتراحات بخفض أجور اللاعبين في إسبانيا

اجتمع ديفيد أغانزو رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في إسبانيا مع خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا اليوم الخميس لمناقشة كيفية التغلب على توقف النشاط الرياضي والحد من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على اللعبة.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن هذا اللقاء الرابع بينهما في أسبوع واحد وتم عبر تقنية الفيديو واستمر لمدة ساعة بحضور ودييغو ريفاس من الاتحاد ولويس غيل من رابطة الدوري.

تناقش الطرفان في برتوكول رابطة الليغا الذي أعده بشأن عودة الأندية للتدريبات وكذلك مناقشة التقارير الاقتصادية التي قدمها الطرفان والحلول الممكنة للحد من تأثير الأزمة.

وتحدث أغانزو عن الخسائر التي يجب أن تتحملها الأندية واللاعبون للتقليل من خسائر توقف الدوري ودراسة السيناريوهات المحتملة.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ عن الخسائر التي ستتكبدها الأندية في حالة استئناف بقية المسابقة، في حضور الجماهير وبلغت (156 مليون يورو) وبدون جمهور (304 ملايين يورو) أما في حالة عدم استئناف المسابقة فستبلغ خسائر الأندية (957 مليون يورو).

وذكرت صحيفة AS أنه فيما يتعلق بتخفيض أجور لاعبي الأندية فلن يكون هناك قاعدة عامة بل سيخضع ذلك لتفاوض كل نادٍ مع لاعبيه، نظرًا لاختلاف ميزانية وشعبية كل ناد.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن الخصم من رواتب اللاعبين سيتوقف على عدة عوامل حيث سيتم خصم 10 ٪ في رواتبهم إذا عاد الدوري بدون جماهير و20 ٪ إذا تعذر استكمال الجولات الـ11 المتبقية من الليغا.

وقال أغانزو ”نحن لا نعرف المبالغ التي تتعامل معها الأندية أو حجم خسائرها. أعتقد أن الأرقام التي تعكسها الليغا في تقريرها تشير إلى الجولة الـ 11 المتبقية. اللاعبون وقلنا ذلك بالفعل عدة مرات على علم بالوضع ويدعمون أنديتهم“.

وأضاف: ”هناك ظروف مختلفة للغاية في كل ناد. فنادي ديبورتيفو لوغو ليس مثل ريال مدريد. لهذا السبب لا يمكن أن تكون هناك إجراءات عامة تنطبق على الجميع“.

وأوضح رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين أن الاجتماعات مع رابطة الليغا ستستمر، موضحا ”لا نتفق على تطبيق خفض الأجور مؤقتا بشكل قانوني ونفضل التفاوض في كافة الأحوال. ما هو واضح هو أن الحكومة هي التي ستملي المبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها في جميع الأوقات. ولا نعرف حتى ما إذا كانت المسابقة ستستأنف أم لا.

”الأمر لا يعتمد على أي شخص، بل على فيروس يسبب الكثير من الضرر. وهذا ما يجب أن نركز عليه. على صحة الجميع اللاعبين والجماهير والمواطنين بشكل عام. والباقي الآن غير ضروري“.