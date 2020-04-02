كشف موقف لوكا مودريتش من الرحيل عن ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية، موقف النجم الكرواتي لوكا مودريتش من الرحيل عن ريال مدريد، بنهاية الموسم الحالي 2019/2020.

وينتهي عقد مودريتش، البالغ من العمر 34 عاما، مع ريال مدريد في يونيو 2021، وتردد أنه سيرحل عن سانتياغو برنابيو بنهاية الموسم الحالي؛ بسبب قلة اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عليه.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن مودريتش ينوي البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده، حيث سيبحث بعدها عن تحد جديد.

ولعب مودريتش 30 مباراة مع ريال مدريد، الموسم الحالي، لكن عدد دقائق اللعب وصل إلى 1904 دقائق، حيث سجل 5 أهداف وصنع 5.

وانتقل مودريتش من توتنهام الإنجليزي لريال مدريد، صيف العام 2012، ولعب مع النادي الملكي 333 مباراة، سجل فيها 22 هدفا وصنع 52.

وكان مودريتش عنصرا أساسيا في تتويج ريال مدريد بـ4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب التتويج بلقب الليغا مرة وحيدة، وإلى جانب لقب في كأس إسبانيا، و3 في السوبر الإسباني، و4 في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، علما أنه اختير أفضل لاعب في أوروبا والعالم للعام 2018.