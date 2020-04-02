ريال مدريد يسعى للتعاقد مع حارس مرمى فرنسي.. من هو؟

قالت تقارير إن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ رحلة البحث عن الحارس الثاني في صفوف الفريق، بعد تأكد رحيل ألفونسو أريولا عن الميرينغي في نهاية الموسم الجاري.

وانتقل أريولا إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة عام من باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن الحارس لا يخطط للاستمرار برفقة النادي الملكي، في ظل تألق البلجيكي تيبو كورتوا، واعتماد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عليه كحارس أول.

وشارك أريلوا، البالغ من العمر 27 عاما، في 8 مباريات فقط مع ريال مدريد، بمعدل 3 في الدوري الإسباني، الليغا، ومثلها في كأس الملك، واثنتين في دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع le10sport الفرنسي إن زيدان يريد التعاقد مع الفرنسي ألبان لافون، حارس مرمى فيورنتينا الإيطالي، المعار حاليا إلى نانت الفرنسي.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، إلى أن لافون، البالغ من العمر 21 عاما، يمثل خيارا مثاليا للحارس الثاني في ريال مدريد، كونه صغير السن، ويمكنه التطور مع الفريق، إضافة إلى أن سعره مناسب للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأندية الأوروبية حاليا، مع تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، وتوقف النشاط تماما.

وأكد التقرير أن سعر لافون يصل إلى 12 مليون يورو، ويمكن لنادي ريال مدريد التفاوض مع ناديه الأصلي فيورنتينا على استعارته بنية الشراء، وهو ما سيكون الحل الأفضل للجميع.