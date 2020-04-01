تقارير.. مودريتش على رأس 12 لاعبًا سيرحلون عن ريال مدريد الصيف المقبل

وضع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، خطة لتجديد دماء الفريق الملكي مع بداية الموسم المقبل، عن طريق تحديد الأسماء التي سترحل عن الفريق.

وبحسب قوانين رابطة الدوري الاسباني، فإن كل فريق يجب أن يكون فيه 25 لاعبًا، بينما يتواجد حاليًا 37 لاعبًا في قائمة الفريق.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، اليوم الأربعاء، أن زيدان حدد 12 لاعبًا سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم الجاري، وجاء على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده في يونيو 2021.

وأضافت الصحيفة أن الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغز، اللذين يعدان من أصحاب الأجور العالية في الريال، يتواجدان ضمن قائمة الراحلين عن الفريق.

وكان بيل قريبًا من الرحيل إلى شنغهاي شينهوا الصيني الصيف الماضي، قبل أن يرفض ريال مدريد رحيله في اللحظات الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى رحيل خاميس رودريغز إلى آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وضمت القائمة أيضًا المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم إلى صفوف النادي ”الملكي“ الصيف الماضي، وكذلك لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.

كما اشتملت القائمة على كل من: المغربي أشرف حكيمي المعار لبروسيا دورتموند الألماني، وداني سيبايوس المعار لصفوف آرسنال الإنجليزي، وكذلك خيسوس فاييخو المعار لصفوف وولفرهامبتون، وماريانو دياز لاعب الفريق، وسيرجيو ريغليون، ومارتن أوديغارد، وبورخا مايورال.