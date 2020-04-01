بعد إغراءات يوفنتوس وسان جيرمان.. موقف مارسيلو من البقاء مع ريال مدريد

يرغب البرازيلي مارسيلو البقاء في ريال مدريد إلى ما بعد الموسم الحالي، إذ يريد الاستمرار حتى نهاية عقده الحالي الذي ينتهي في 2022.

وعلمت صحيفة AS الإسبانية أن الظهير الأيسر البالغ عمره 31 عاما يريد البقاء في سانتياغو برنابيو الذي يعتبره بيته، خاصة أن عقده الذي وقعه في 2017 مستمر حتى 2022، لا سيما وأنه انضم للنادي في 2006 وستنتهي علاقته به وعمره 34 عاما.

وكان الموسم الماضي الأسوأ للدولي البرازيلي تحت قيادة سانتياغو سولاري الذي فضل عليه سيرجيو ريغيلون، ومع عودة زين الدين زيدان لقيادة الفريق عاد مارسيلو، خاصة وأن ريغيلون انتقل إلى اشبيلية على سبيل الإعارة بينما تعاقد النادي مع فيرلاند ميندي.

ويرتبط مارسيلو بعلاقة ممتازة مع المدير الفني الفرنسي. وأوضح مصدر مطلع للصحيفة أن ”زيدان لم يستغنِ عن مارسيلو من أجل شيء إلا لأنه يحبه ويحترمه“.

وأظهر المدرب الكثير من الثقة إلى الظهير الأيسر البرازيلي خلال ثلاث بطولات متتالية لدوري الأبطال، وخلال الموسم الحالي تنافس بقوة مع ميندي.

يوفنتوس وسان جيرمان

تمسك مارسيلو بالبقاء في ريال مدريد لا يعني أنه لن يتلقى عروضا خارجية، على العكس من ذلك فقد حظي باهتمام يوفنتوس وباريس سان جيرمان، لكن تظل العقبة الوحيدة أمامهما هي أن اللاعب يريد البقاء في ريال مدريد؛ لأنه وزوجته وطفليه سعداء للغاية في إسبانيا، والتي يجب أن تضاف إليها عوامل مثل ريال مدريد، وضعه كقائد ثانٍ في الفريق بعد سيرجيو راموس وكذلك وجود زيدان.

في غضون ذلك، ينتظر ريال مدريد الأحداث خاصة وأنه لن يسعى لإجبار مارسيلو على الرحيل، بل سيكون القرار للاعب سواء بالبقاء أو الرحيل في وئام تام.