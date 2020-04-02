نادي برشلونة: هذا النجم ”غير قابل للتفاوض“

كشفت تقارير صحفية مصير البرازيلي الدولي أرثور ميلو مع نادي برشلونة الإسباني، في ظل التقارير العديدة التي أشارت إلى أن البارسا يدرس بيع اللاعب، بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن إدارة برشلونة ترفض تماما الاستغناء عن أرثور، حتى ولو كان ذلك على حساب رغبة إنتر ميلان الإيطالي في ضم اللاعب، وفقا لصفقة تبادلية تتضمن انتقال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري إلى البلوغرانا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن أرثور سيستمر رفقة برشلونة، وأن إدارة النادي الكتالوني أبلغت جميع الأندية الراغبة في ضم لاعب الوسط البرازيلي أنه ”غير قابل للتفاوض“، ولن يتم بيعه بأي ثمن، كونه جزءا أساسيا من مستقبل الفريق، ولاعبا أساسيا في وسط الملعب، ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة مع تقدّم أعمار: الكرواتي إيفان راكيتيتش، التشيلي آرتورو فيدال، والإسباني سيرخيو بوسكيتس.

وانتقل أرثور، البالغ من العمر 23 عاما، من نادي جريميو البرازيلي إلى برشلونة في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو، ووصلت قيمته التسويقية حاليا إلى 70 مليون يورو.

ولعب أرثور هذا الموسم 23 مباراة، وأحرز 4 أهداف وصنع مثلها.

ونقلت الصحيفة الكتالونية عن مصادر داخل برشلونة قولهم، إن النادي لا يمكنه الاستغناء عن أرثور، وإن جميع التقارير التي أشارت إلى دخوله في صفقة تبادلية للحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز لا أساس لها من الصحة، حتى وإن كان اللاعب البرازيلي يمثل أولوية بالنسبة لمسؤولي النيراتزوري.

ويمتد عقد آرثور مع برشلونة إلى صيف 2024، ويوجد شرط جزائي في عقده، تصل قيمته إلى 400 مليون يورو.