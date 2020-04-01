سوشيال ميديا الرياضة: أوزيل يطلق مسابقة جديدة للبقاء في المنزل.. إبراهيموفيتش يتحدى بوغبا

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أوزيل يشجع الجماهير على البقاء في المنزل بمسابقة جديدة

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لقميص ناديه، وعلق اللاعب قائلا: للتأكد من أنك تقيم في المنزل حقًا، أدعوكم جميعًا إلى تحدٍ خاص بالقميص: أرسل لي صورك مع قمصاني عبر رسالة شخصية أو ضع علامة في قصة من المنزل وسأعيد نشرها أو إعادة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي. ستكون الجوائز الأخرى 3 إصدارات موقعة من سيرتي الذاتية و3 قبعات وقميصا بتوقيعي، تستمر المنافسة حتى 13 أبريل 2020.

سواريز يستعين بنجله في مواجهة كورونا

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله، وعلق اللاعب قائلا: معا لنخرج يا أبي.

رونالدو يحافظ على نشاطه في الحجر المنزلي

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء أدائه لبعض التدريبات الخاصة داخل الحجر المنزلي ، وعلق اللاعب قائلا : شهيق زفير، حافظ على نشاطك.

ويليان يتدرب مع بناته

نشر ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وهو يتدرب مع بناته في فناء المنزل، وعلق اللاعب قائلا: التدريب مع فتياتي.

ديباي يلاعب النمور

نشر ممفيس ديباي لاعب نادي ليون الفرنسي صورا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة النمر الخاص به، وعلق اللاعب قائلا: ماذا يحدث عندما يتسكع النمر مع الأسد؟

إبراهيموفيتش يتحدى بوغبا

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أعلن من خلالها تحديه لنجم ألمان يونايتد بول بوغبا في صراع استعراض المهارة، وعلق اللاعب قائلا: أعلم أن لديك مهارات لكني أعلم أن لدي مهارات أريد أن أتحداك في مسابقة مهارات خائفة.

كولاسيناك يبحث عن قميصه المفقود

نشر سعيد كولاسيناك لاعب نادي أرسنال الإنجليزي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لقميصه الخاص، وعلق اللاعب قائلا: مفقود هذا القميص والمكان، ولكن في الوقت الحالي هناك شيء أكثر أهمية من كرة القدم، صحة جميع الناس، يرجى البقاء في المنزل.

????Missing this shirt & place! ???? But at the moment there is something more important than football – the HEALTH of all people! Please stay at home! ???? #hometeam #StayHomeSaveLives @Arsenal pic.twitter.com/PsHQFdGduu — Sead Kolašinac (@seadk6) April 1, 2020

موسى ديمبلي ينعى وفاة رئيس مارسيليا

نشر موسى ديمبلي لاعب نادي ليون الفرنسي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لبابي ضيوف رئيس نادي مارسيليا الذي وافته المنية اليوم متأثراً بمرض فيروس كورونا، وعلق اللاعب قائلا: أسرة كرة القدم الفرنسية والأفريقية تخسر زعيماً، بطريركا، كاريزميا وعاطفيا مع ثقافة هائلة، التعازي لأسرته وأحبائه.

La famille du foot Français et Africain perd un leader. Un Patriarche, charismatique et passionné avec une immense culture. Une parole et une élocution captivante. Un Patriarche! Condoléances à sa famille et ses proches ????????????????@OM_Officiel pic.twitter.com/Pceea6BB5m — Moussa Dembélé (@MDembele_10) April 1, 2020

نيمار ينصح الجمهور بالتحلي بالهدوء

وجه نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عدة نصائح عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: لا يمكنك المزاح حتى أن الناس يستأنفون حقًا، الهدوء يا رفاق ”إذا شعرت بالغضب فهذا أمر مسبق“.

Pode nem brincar que as pessoas já apelam né… calma galera “se ficar puto é PRIOR” ???????????????????????????????? — Neymar Jr (@neymarjr) April 1, 2020

عمرو وردة يضم فردا جديدا لعائلته

نشر عمرو وردة لاعب نادي لاريسا اليوناني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة كلبه الخاص، وعلق اللاعب قائلا: فرد جديد من العائلة.