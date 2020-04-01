برشلونة يفاوض الكندي جوناثان ديفيد ”الموهبة التي لا يمكن تجاهلها“

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع الكندي الدولي جوناثان ديفيد، لاعب نادي جينت البلجيكي في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن مسئولي برشلونة أجروا اتصالات مع مديري أعمال جوناثان ديفيد، البالغ من العمر 20 عاماً، وأن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال إلى البلوغرانا، رغم العروض التي تلقاها من أندية أوروبية أخرى.

وأكد التقرير أن ديفيد تلقى عرضاً رسمياً من نادي بورتو البرتغالي، كما يحظى بمتابعة أندية بايرن ميونخ الألماني، آرسنال وإيفرتون الإنجليزيين، وأيندهوفن الهولندي، إلا أن حلمه يتمثل في ارتداء قميص برشلونة، الذي يعشقه منذ الصغر، ويعتبر البرازيلي رونالدينيو، أسطورة البلوغرانا السابق، مثله الأعلى.

ولعب جوناثان ديفيد 40 مباراة هذا الموسم مع جينت، وأحرز 23 هدفاً، وصنع 10 آخرين، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، ورأس الحربة، والمهاجم الثاني رقم 10.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن مسئولي برشلونة يريدون ضم ديفيد إلى صفوف الفريق، رغم أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى البارسا، إلا أن موهبة ديفيد وقيمة الصفقة شجعت إدارة العملاق الكتالوني على التفاوض مع اللاعب، كونه ”موهبة لا يمكن تجاهلها“.

وقالت إن سعر جوناثان ديفيد يصل إلى 25 مليون يورو، إلا أن مديري أعمال اللاعب أشاروا إلى إمكانية انخفاض قيمة الصفقة، في ظل الأزمة التي تطارد الأندية الأوروبية نتيجة توقف النشاط على خلفية انتشار فيروس ”كورونا“، وهو ما سيؤثر بالسلب على أسعار اللاعبين.