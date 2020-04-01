برشلونة يقترب من ”القرار المؤلم“ مع لويس سواريز

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة الإسباني يدرس الاستغناء عن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد سواريز، البالغ من العمر 33 عامًا، في صيف 2021، ولم يتم تجديد عقد اللاعب مع برشلونة حتى الآن، وهو ما أثار الشكوك حول نوايا إدارة البلوغرانا تجاه ”البيستوليرو“ في الموسم المقبل، مع وجود تسريبات حول احتمال بيع سواريز كي يستفيد النادي من المقابل المادي للصفقة.

وانتقل سواريز إلى برشلونة في صيف 2014 من نادي ليفربول الإنجليزي، وظل المهاجم الأول في صفوف البارسا على مدار أكثر من 6 مواسم، إلا أن تكرار إصاباته مؤخرًا وضعت إدارة البلوغرانا أمام الاختيار الصعب.

وبحسب صحيفة ”أونز“ الفرنسية، فإن إدارة برشلونة تشعر بالقلق الشديد إزاء تعرض سواريز للكثير من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها العملية الجراحية التي أجراها وتسببت في غيابه عن صفوف الفريق لفترة طويلة، ومن المقرر أن يعود مرة أخرى بنهاية الشهر الجاري.

وأشارت في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن مسؤولي برشلونة يشعرون بأن الحالة البدنية للنجم سواريز لن تمكّنه من العودة إلى مستواه السابق، مع تقدمه في العمر، ونهاية عقده في ”كامب نو“ بعد عام من الآن.

وتخطط إدارة برشلونة للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بنهاية الموسم الجاري، بعقد مدته 5 مواسم، إضافة إلى خيار التجديد لعامين إضافيين، علمًا بأن برشلونة تعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت من نادي ليغانيس ليسد العجز الواضح في هجوم الفريق.

وسيكون مسؤولو برشلونة على موعد مع حسم موقف سواريز في الفترة القليلة المقبلة، إما بتجديد عقده، أو السماح برحيله عن ”كامب نو“، كيلا يكون لاعبًا مجانيًا بنهاية الموسم المقبل.

ولعب سواريز هذا الموسم 23 مباراة، وأحرز 14 هدفًا وصنع 11 آخرين.