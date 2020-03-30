ريال مدريد يسير على نهج برشلونة في هذا الإجراء

أشارت تقارير صحفية نقلا عن مصادر مقربة من قيادة ريال مدريد إلى أن النادي الملكي سيبدأ في اتخاذ خطوات بتخفيض رواتب لاعبي كرة القدم والسلة في النادي على اعتبار أنه أمر لا مفر منه في ظل توقف النشاط وزيادة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة ”إلبايس“ الإسبانية إن فلورنتينو بيريز كان متفائلا في الأيام الأولى من إجراءات العزل التام في إسبانيا وتحدث مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وأكد له أنه ”لن يقترب من رواتب لاعبي كرة القدم ولا لاعبي كرة السلة، ولا رواتب بقية الموظفين“.

وفي الوقت ذاته بدأ برشلونة في التفكير في اتخاذ إجراءات قانونية لتخفيض رواتب لاعبيه في اجتماعه يوم 20 مارس/آذار الحالي بينما حافظ النادي الملكي على الأمل في استكمال مباريات الموسم سواء في دوري الأبطال أو الليغا للحد من الخسائر المالية على اعتبار أن الليغا يمكن أن تستمر في الصيف حتى لو تسبب ذلك في بدء الموسم الجديد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بدلا من نهاية أغسطس، كما هو مخطط.

بالإضافة إلى أن ريال مدريد واجه الأزمة الاقتصادية بدعم مالي أقوى من برشلونة إذ أن أنهى النادي الملكي العام الماضي برصيد نقدي بلغ 156 مليون يورو، والذي سمح، وفقا للتقرير الاقتصادي الذي قدمه النادي، ”جنبا إلى جنب مع التوافر المالي“، ”بالوفاء بالتزامات دفع الرواتب بشكل مريح“.

الوضع مختلف في برشلونة

في الوقت الذي أعلن فيه برشلونة نيته لخفض الرواتب وفقا للقانون في ظل رفض اللاعبين فاجأ ليونيل ميسي النادي بإعلان بيان موافقة اللاعبين على خفض الرواتب وتوجيهها إلى باقي الموظفين بالنادي، نجد أن ريال مدريد بدأ بالفعل في التفكير في خفض الأجور.

ويعاني ريال مدريد مثل باقي أندية أوروبا من توقف مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني التي توفر مجتمعة 341.1 مليون يورو تزيد إلى 371.2 المتوقعة من التسويق ليصل إجمالي الميزانية 822 مليون يورو.

ومع ذلك، ليس لدي ريال مدريد حتى الآن خطة نهائية لخفض الأجور لأنهم لا يرون اتباع قانون العمل لخفض الأجور طريقة مناسبة.

وأعلنت المصادر أن خطة ريال مدريد للتخفيض ستكون ”بالاتفاق مع اللاعبين“ الذين لم تبدأ المحادثات معهم بعد. لا يزال النادي يعتزم عدم لمس الأجور. لكن تفاقم الوضع دفع بيريز إلى اتخاذ إجراءات خفض الرواتب للاعبي كرة القدم والسلة باعتبارها حتمية في الوقت الحالي حتى لا تؤثر الأزمة على رواتب الموظفين المنخفضة بشكل ملحوظ.

وفي السنة المالية الماضية، 2018/2019، بلغ إجمالي نفقات الموظفين غير الرياضيين لكرة القدم وكرة السلة 46.9 مليونًا بنسبة 11.8٪ من الإجمالي وبلغت نفقات الموظفين في كرة القدم 394.2 مليونًا بينها 299.8 مليون للاعبين والفنيين.

وترى إدارة النادي الملكي أنه لا يزال أمامها أسبوعين لتحديد خطة تخفيض الأجور ترى أنه من الأفضل أن تسير جنبًا إلى جنب مع بقية أندية الدوري، كما تحاول أندية الدوري في إيطاليا وألمانيا وإنجلترا بها أيضا.

ولا يزال لدي الأندية بعض الأمل في العثور على صيغة لاستكمال 11 جولة متبقية من الدوري وحفظ حقوق البث بها حتى لو كانت المباريات دون جمهور.