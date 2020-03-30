هل يستفيد ريال مدريد من أزمة ”كورونا“ في صفقة كيليان مبابي؟

قالت صحيفة ”ليكيب“ إن الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الأندية الأوروبية حاليا يمكن أن تكون عاملا رئيسا في حسم مستقبل بعض اللاعبين، وعلى رأسهم كيليان مبابي نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي صيف العام 2022، ويريد نادي ريال مدريد الإسباني ضم اللاعب، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان ترفض التفريط في نجمها الأول، خاصة مع تصاعد احتمالات رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت ”ليكيب“، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، يعلم أن موقفه أصبح صعبا للغاية في ملف تجديد عقد مبابي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، التي فرضتها أزمة توقف النشاط الرياضي عامة والكروي خاصة، بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، ”كوفيد-19“.

وأكدت أن الموقف الحالي يفرض على الخليفي خيارين لا ثالث لهما، الأول يتمثل في طلب النجدة المالية من قطر، كي يستطيع مواجهة الأزمة الحالية، وينجح في تقديم عرض مغرٍ لتجديد عقد مبابي، أما الثاني فيتمثل في الموافقة على انتقال اللاعب إلى ريال مدريد، والحصول على أكبر مقابل مالي من الصفقة.

ويحصل مبابي على راتب سنوي يصل إلى 18 مليون يورو، وسيكون على الخليفي تقديم عرض لتجديد عقد اللاعب بمقابل أعلى كثرا مما يحصل عليه الآن، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير سابقة إلى أن باريس سان جيرمان يريد أن يجعل مبابي الأعلى راتبا في العالم بـ60 مليون يورو سنويا.