منافسة قوية بين برشلونة وريال مدريد لضم موهبة إسبانيول

ركزت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ على نجم إسبانيول الشاب نيكولاس ميلاميد، البالغ من العمر 18 عاما، والذي شارك هذا الموسم برفقة الفريق الأول ويلعب في وسط الميدان.

وحسب الصحيفة، فقطبا إسبانيا برشلونة وريال مدريد يراقبان النجم الشاب منذ مشاركته برفقة الفريق الأول أمام لوزرين السويسري في الدوري الأوروبي في الـ15 من آب/أغسطس من العام الماضي، حيث لعب لمدة 34 دقيقة.

ويعيش إسبانيول موسما سيئا في الدوري الإسباني، ويحتل المركز الأخير ومهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية، كما يعيش أزمة اقتصادية بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس كورونا وأعلن عن تطبيق إجراءات قانون العمل الإسباني في حق لاعبيه وطاقمه الفني وموظفيه، وهي عوامل لا تساعد الفريق على الاحتفاظ بنجومه وخصوصا لاعبه الشاب.

Nico Melamed vs. Barcelona B (04/01/2020).

We're interested in him. Nico is one of the key players of Espanyol B and scored 7 goals this season (second best scorer in the team). Born in 2001. He has already debuted in the first team. Release clause – 8 mln €. pic.twitter.com/c0AXWwibLk

— Piotr Guziński (@ViscaBarca1233) March 29, 2020