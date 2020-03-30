 منافسة قوية بين برشلونة وريال مدريد لضم موهبة إسبانيول – إرم نيوز‬‎

منافسة قوية بين برشلونة وريال مدريد لضم موهبة إسبانيول

منافسة قوية بين برشلونة وريال مدريد لضم موهبة إسبانيول

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ركزت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ على نجم إسبانيول الشاب نيكولاس ميلاميد، البالغ من العمر 18 عاما، والذي شارك هذا الموسم برفقة الفريق الأول ويلعب في وسط الميدان.

وحسب الصحيفة، فقطبا إسبانيا برشلونة وريال مدريد يراقبان النجم الشاب منذ مشاركته برفقة الفريق الأول أمام لوزرين السويسري في الدوري الأوروبي في الـ15 من آب/أغسطس من العام الماضي، حيث لعب لمدة 34 دقيقة.

ويعيش إسبانيول موسما سيئا في الدوري الإسباني، ويحتل المركز الأخير ومهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية، كما يعيش أزمة اقتصادية بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس كورونا وأعلن عن تطبيق إجراءات قانون العمل الإسباني في حق لاعبيه وطاقمه الفني وموظفيه، وهي عوامل لا تساعد الفريق على الاحتفاظ بنجومه وخصوصا لاعبه الشاب.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد نجم إسبانيول الشاب 8 ملايين يورو، وينتهي عقده صيف 2023، وأكدت الصحيفة أن قطبي إسبانيا لا يرغبان في دفع المبلغ كله ويأملان في التعاقد معه عبر التفاوض مع إدارة ناديه.

وسبق لعدة تقارير إعلامية أن تحدثت عن نيكولاس ميلاميد، وأكدت اهتمام فرق أوروبية كبرى  باللاعب  كبايرن ميونخ الألماني، لكن صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تحدثت عن استعداد تشيلسي لدفع مبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب للتعاقد معه.

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