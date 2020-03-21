إصابة الدولي الصيني وو لي لاعب إسبانيول الإسباني بفيروس كورونا

أكد الدولي الصيني وو لي المقيم في إسبانيا إصابته بفيروس كورونا، لكنه قال إنه في طريقه للتعافي.

وأعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم السبت، أن وو، الذي يلعب في إسبانيول المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أصيب بفيروس كورونا، وأكد اللاعب البالغ عمره 28 عاما أنه في عزلة ذاتية حاليا.

وقال المهاجم، الذي انضم إلى إسبانيول في يناير كانون الثاني الماضي قادما من شنغهاي سيبغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز: ”أعزائي المعجبين كما تعلمون بالفعل لقد أصبت بالفيروس. الآن أنا في عزلة ذاتية“.

وأضاف في مقطع فيديو على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي: ”الآن أنا في منزلي في عزلة ذاتية. من الناحية الذهنية أنا بحالة جيدة للغاية والأعراض اختفت تقريبا. خضعت لفحص للرئتين بما في ذلك فحص بالأشعة المقطعية وأظهر أن الوضع تحول إلى جيد للغاية.

”أثق في قدرتنا على هزيمة هذا الفيروس ولا أستطيع الانتظار للعودة للمشاركة في المباريات“.

وبات وو أول لاعب من الصين يصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

وتأجل انطلاق الدوري الصيني الممتاز إلى أجل غير مسمى، وكذلك تأجلت مباريات الصين المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والتي كانت مقررة الشهر الحالي ويونيو حزيران المقبل، إلى شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني المقبلين.