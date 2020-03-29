إصابة لاعب نادي برشلونة الأسبق بفيروس كورونا

قالت زوجة حارس مرمى منتخب تركيا السابق لكرة القدم، روستو رتشبر إن زوجها نقل إلى المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الزوجة أسيل في حسابها عبر موقع ”إنستغرام“ الليلة الماضية: ”نقلنا زوجي روستو إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس كوفيد-19، فبعد أن كان كل شيء طبيعيا فوجئنا بظهور الأعراض سريعا عليه“.

وأضافت الزوجة أن نتيجة فحصها جاءت سلبية وكذلك الحال بالنسبة لطفليها.

ولعب روستو 120 مباراة مع منتخب تركيا وهو بذلك اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي في بلاده وقد تألق مع الفريق خلال تأهل تركيا لقبل نهائي كأس العالم 2002.

ولعب روستو (46 عاما) لأكثر من عقد لنادي فنربخشه التركي كما لعب لفترة قصيرة مع برشلونة الإسباني واعتزل اللعبة في 2012 بعد 5 أعوام مع بشيكتاش.

وقال فنربخشة عبر ”تويتر“: ”تمنياتنا بالشفاء العاجل لحارس مرمى المنتخب الوطني السابق روستو رتشبر الذي دافع عن ألوان فريقنا طوال سنوات عديدة ونتمنى أن يستعيد عافيته في أقرب وقت ممكن ونأمل أن تصلنا أخبار طيبة عنه.“

وكتب برشلونة عبر ”تويتر“ بالتركية ”نتمنى لك الشفاء يا روستو، نحن نحبك ونحن كبرشلونة نقف إلى جانبك“.

وقالت الزوجة إن الحارس السابق يخضع للعزل في المستشفى وإنه لا يسمح لهم بزيارته وأضافت ”هذه فترة حرجة وصعبة جدا، أدعو بالشفاء العاجل لجميع المرضى ومنهم زوجي“.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس في تركيا من 16 إلى 108 حالات أمس السبت في حين قفز عدد حالات الإصابة بالعدوى من 1704 إلى 7402 حالة.