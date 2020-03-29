بتشكيلة مكونة من 17 لاعبا.. تعرف على الاحتياطي الاستراتيجي لنادي برشلونة (إنفوغرافيك)

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إن نادي برشلونة الإسباني يملك احتياطيا إستراتيجيا من اللاعبين الشباب الذين يمثلون مستقبل البلوغرانا في السنوات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن برشلونة لديه 17 لاعبا متوسط أعمارهم 21 عاما، في جميع المراكز تقريبا، ويمثلون ثروة شابة للبلوغرانا لاستغلالها مستقبلا، سواءً بإشراك بعضهم مع الفريق الأول، أو تمديد إعارتهم كي يكتسبوا المزيد من الخبرات.

ولا تضم تلك القائمة في برشلونة اثنين من أبرز النجوم المعارين إلى خارج البارسا، وهما البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يلعب حاليا في بايرن ميونخ الألماني، ومارك كوكوريا، الذي يلعب لنادي خيتافي الإسباني.

وأضافت: ”يمثل الحارس إينياكي بينيا، الذي يلعب حاليا في فريق برشلونة ”ب“، الحارس الثالث في الفريق إلى جوار الألماني مارك أندري تير شتيغن، والاحتياطي نوربيرتو بينو، وفي خط الدفاع يوجد رونالد أراخو الذي يلعب أيضا في الفريق الثاني، إضافة إلى جان كلير توديبو، وميراندا، وكلاهما معاران إلى نادي شالكه الألماني“.

وأبرزت الصحيفة الدور الذي يمكن أن يلعبه بعض النجوم الشباب، وعلى رأسهم كارليس ألينا، المعار إلى ريال بيتيس، وبيدري المعار إلى لاس بالماس، والبرتغالي ترينكاو، المنتقل إلى برشلونة ويلعب حاليا على سبيل الإعارة في ناديه الأصلي سبورتنغ براغا، ومعهم البرازيلي ماتيوس فرنانديز، المعار إلى بلد الوليد، وأوريول بوسكيتس، الذي يلعب في تفينتي الهولندي.

وبحسب ”موندو ديبورتيفو“، فإن هناك عددا آخر من اللاعبين في فريق برشلونة ”ب“، وعلى رأسهم ريكي بويغ، ومونشو، وكولادو، وخورخي كوينسا، في حين يوجد لاعب واحد فقط فوق السن، وهو البرازيلي رافينيا، الذي يلعب معارا في صفوف نادي سلتا فيغو الإسباني، حيث يبلغ من العمر حاليا 27 عاما.