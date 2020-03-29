قادة فرق الدوري الإسباني يؤكدون رفضهم تطبيق قانون تقليص رواتبهم

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن قادة 42 فريقا يمثلون فرق الدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية يرفضون تطبيق بند ”ERTE“ في قانون العمل الإسباني في حقهم وتقليص رواتبهم.

وبند ”ERTE“ ضمن الفقرة 47 من قانون العمل الإسباني يخول لصاحب العمل تخفيض أجور العاملين عبر تخفيض ساعات العمل في وقت الكوارث أو الظروف القاهرة، وهو ما ترغب فرق كثيرة في الدوري الإسباني في استعماله بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي ومن بينها برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وعبر قادة الفرق المنضوية تحت لواء رابطة الدوري الإسباني عن موقفهم خلال اجتماع جمعهم عن بعد بدافيد أغانزو، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين الإسبان، وتناول موضوع تقليص الرواتب وأزمة فيروس كورونا.

وشرح أغانزو لقادة الأندية الـ42 الوضعية الحالية في إسبانيا من خلال انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي وتأثيره الاقتصادي على الأندية وعلى كرة القدم العالمية.

وحسب الصحيفة، فعدة لاعبين يفضلون التفاوض مع فرقهم بشأن تقليص رواتبهم وفق نسبة معقولة، فيما يفضل الآخرون عدم تقليص رواتبهم وانتظار نتائج تأثير انتشار فيروس كورونا على إيرادات الفرق وسوق كرة القدم.

وسبق لرئيس جمعية اللاعبين المحترفين في إسبانيا أن عبر عن موقف الجمعية بخصوص تقليص الرواتب، معتبرا أن تطبيق بنود قانون العمل الإسباني سابق لأوانه وأنه لم يمر سوى وقت قصير على تعليق النشاط الرياضي ويجب انتظار نهاية الموسم.

وقرر بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، تمديد الحظر الصحي في حق أصحاب المهن غير الأساسية وطالبهم بالبقاء في منازلهم وهو ما يؤشر على صعوبة عودة كرة القدم في القريب العاجل.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا أكثر من 72 ألفا توفى منهم 5704، ويوجد أكثر من 40 ألفا في المستشفيات فيما نحو 4575 في الإنعاش.