بروسيا دورتموند يرد على رغبة إرلينغ هالاند في الانتقال إلى ريال مدريد

قالت تقارير صحفية، إن النرويغي إرلينغ هالاند أبلغ إدارة ناديه بروسيا دورتموند الألماني برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشار موقع le10sport الفرنسي إلى أن مسؤولي ريال مدريد أجروا اتصالات مع هالاند من أجل ضمه إلى صفوف النادي الملكي في الموسم المقبل، وأن اللاعب وافق بالفعل على الانتقال إلى الميرينغي.

وأكد الموقع، في تقرير نشره، اليوم الأحد، أن الموقف حتى الآن لا يزال معلّقاً في ظل إصرار هالاند على الرحيل إلى ريال مدريد، وعدم رغبة بروسيا دورتموند في الاستغناء عن اللاعب في نهاية الموسم الجاري، حيث يريد مسئولو النادي الألماني استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم المقبل، على أن يكون رحيله إلى الميرينغي في صيف 2021.

وتابع: ”لا يريد هالاند الدخول في صدام مباشر مع إدارة ناديه الألماني، ويرغب في الوصول إلى اتفاق معه كي يحقق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد، وقد يقبل الاستمرار في صفوف ”أسود الفستفالين“ حتى نهاية الموسم المقبل، ثم يرحل بعدها إلى النادي الملكي“.

وانتقل هالاند، 19 عاماً، إلى صفوف دورتموند من نادي رد بول سالزبورغ النمساوي في يناير الماضي، مقابل 20 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه السابق.

ولعب هالاند 33 مباراة هذا الموسم، وأحرز 40 هدفاً وصنع 9 آخرين، ووصلت قيمته التسويقية إلى 80 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“، علماً بأن هناك شرط جزائي في عقده بحلول يونيو 2021 تبلغ قيمته 75 مليون يورو.