للمرة الثانية.. إنتر ميلان الإيطالي يبدأ مفاوضاته لضم فيدال نجم نادي برشلونة

يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة حادة في الفترة المقبلة شأنه شأن الأندية الأوروبية الأخرى المتضررة اقتصادياً بعد تعليق النشاط الكروي لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

ورغم أن برشلونة هو النادي صاحب الإيرادات الأعلى في العالم هذا العام، إلا أنه يسعى لتخفيض عقود لاعبيه، كما أنه قد يلجأ لتسويق عدد من نجومه لتوفير الأموال التي يحتاجها لدخول الميركاتو الصيفي المقبل.

إنتر ميلان وفيدال

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن التشيلي المخضرم أرتورو فيدال سيكون على رأس اللاعبين المغادرين في الصيف المقبل.

وكان النادي الكتالوني قد حدد قيمة انتقال فيدال بـ 20 مليون يورو، إلا أنه مستعد الآن للاستماع للعروض المقدمة لضم اللاعب مقابل 15 مليون يورو فقط.

وبدأ الفريق الإيطالي تحركه من أجل ضم فيدال، بعد أن حاول التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وقام أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري، بالتواصل مع فيدال بالفعل، للتعبير عن اهتمامه بتواجده معه خلال الموسم المقبل، والتأكيد أنه سيلعب دوراً مهماً في تشكيلته.

اتفاق مغر

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن طلبات برشلونة ستكون في متناول إنتر ميلان، خاصة بعد أن توصلوا في يناير الماضي لصيغة تفاهم بخصوص إتمام هذه الصفقة، ويتبقى فقط لإنهاء انتقال فيدال إلى النيراتزوري الاتفاق على البنود المتعلقة بعقد اللاعب.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن فيدال سيحصل على راتب يصل إلى 4.5 مليون يورو سنوياً في عقد تتراوح مدته بين موسمين أو ثلاثة، وهو ما سيجذب اللاعب التشيلي خاصة وأنه سيتم عامه الـ 33 في مايو المقبل.

ويبدو إتمام عملية انتقال فيدال من البلوغرانا للإنتر أقرب من أي وقت مضى، في ظل رغبة برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري.