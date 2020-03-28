نادي برشلونة يوجّه إنذارا شديد اللهجة إلى سيميدو ”التجديد أو الرحيل“

قالت صحيفة ”سبورت“، إن نادي برشلونة الإسباني يرغب في حسم ملف لاعبه البرتغالي الدولي نيلسون سيميدو في أقرب فرصة ممكنة.

وانتقل سيميدو إلى برشلونة في صيف 2017 من نادي بنفيكا البرتغالي مقابل 36 مليون يورو تقريبا.

ولم ينجح سيميدو منذ ارتدائه قميص برشلونة في إثبات وجوده مع البلوغرانا، ولا يزال مستقبله في ”كامب نو“ غامضا، في ظل احتمالات رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن مسؤولي برشلونة وجّهوا تحذيرا شديد اللهجة إلى سيميدو، الذي ينتهي عقده مع البارسا في صيف 2022.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم السبت: ”رسالة إدارة برشلونة إلى سيميدو كانت واضحة، إما تجديد العقد مع البارسا أو الرحيل إلى وجهة جديدة في نهاية الموسم“.

ومضت تقول: الأزمة المالية الخانقة التي تطارد برشلونة وجميع الأندية الأوروبية بسبب توقف النشاط نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، دفعت مسؤولي برشلونة لمحاولة الوصول إلى حل نهائي مع سيميدو، ويبدو أن بيعه قبل بداية الموسم الجديد سيكون الخيار الأمثل بالنسبة للنادي، أو تجديد عقده حتى لا تقل قيمته التسويقية مع اقتراب عقده القديم من نهايته“.

وتابعت: ”هناك العديد من الأندية التي أبدت رغبتها في ضم سيميدو، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وهو ما دفع مسؤولي البارسا إلى فتح الباب على مصراعيه أمام رحيله“.

وتبلغ القيمة التسويقية للبرتغالي سيميدو 40 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.