لويس سواريز مهاجم برشلونة يعلن تعافيه من الإصابة

أعلن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني، تعافيه من الإصابة، وجاهزيته للتدرب مع زملائه.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“: ”أنا في حالة مذهلة، بدأت الركض بالفعل، وعندما يعود زملائي للتدريبات، سأكون جاهزا للتواجد معهم“.

وفي يناير الماضي، أعلن برشلونة غياب لويس سواريز لمدة 4 شهور؛ بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وأصيب لويس سواريز، في مايو الماضي، بغضروف الركبة اليمنى، وغاب عن نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي خسره برشلونة 1/2 أمام فالنسيا.

وشارك سواريز الموسم الحالي في 23 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 14 هدفا وصنع 11، ليصل إلى تسجيل 191 هدفا وصناعة 107 أهداف في 270 مباراة مع النادي الكتالوني.

وانضم سواريز من ليفربول إلى برشلونة صيف العام 2014، مقابل صفقة قيمتها 81 مليون يورو.